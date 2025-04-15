عقبال مليون سنة ياغالي.. دنيا عبدالعزيز تهنئ ميدو عادل بعيد ميلاده

هنأت الفنانة دنيا عبدالعزيز زميلها الفنان ميدو عادل بمناسبة عيد ميلاده.

ونشرت دنيا صورة تجمعهما سويًا عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام وعلقت عليها: “عقبال مليون سنة يا غالي”.

خلاف لقاء سويدان وميدو عادل

لم تنته الخلافات بين لقاء سويدان و ميدو عادل وتستمر القضايا بساحات المحاكم فبعد أن أصدرت محكمة القضاء الإداري قرارا بإيقاف الفنان ميدو عادل عن العمل لمدة 4 أشهر وذلك على خلفية أزمة مع الفنانة لقاء سويدان والتى تطورت حتى وصلت الى ساحات القضاء، يتبقى الحكم في اتهامه بسبها وكذلك الحكم على أصدقاءه.

أتاح القانون للفنان الشاب ميدو عادل الطعن على حكم محكمة القضاء الإداري أمام المحكمة الإدارية العليا بإيقافه عن العمل 4 أشهر لسبه الفنانة لقاء سويدان.

وقالت لقاء سويدان فى أول رد لها عبر موقع صدى البلد : لا تعليق على أحكام القضاء وانتظر احكاما جديدا ضد أصدقاء ميدو عادل حيث تم تحويل القضية الى المحكمة بتهمة السب والقذف عبر السوشيال ميديا واليوتيوب.

كانت لقاء سويدان تقدمت بشكوى، العام الماضي، للشئون القانونية بوزارة الثقافة، متهمة ميدو عادل بسبها على خشبة مسرح البالون في أثناء عرض مسرحية سيد درويش، وصفعها له على وجهه.

وتمت إحالة الشكوى محل الخلاف، للنيابة الإدارية، وبدورها أحيلت لمحكمة القضاء الإداري لنظرها، والتي أصدرت قرارها المتقدم.