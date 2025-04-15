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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

كل سنة وأنت طيب يا أخويا.. رانيا فريد شوقي تهنئ ميدو عادل بعيد ميلاده

عيد ميلاد ميدو عادل
عيد ميلاد ميدو عادل
يارا أمين

هنأت الفنانة رانيا فريد شوقي زميلها الفنان ميدو عادل بمناسبة عيد ميلاده.

ونشرت رانيا صورة تجمعهما سويًا عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام وعلقت عليها: “كل سنة وانت طيب يا ميدو يا اخويا وصديقي الغالي ابن البلد الجدع الموهوب ربنا يحقق لك كل ما تتمني مع سحر مراتك القمراية من جوه و من بره".

خلاف لقاء سويدان وميدو عادل

لم تنته الخلافات بين لقاء سويدان و ميدو عادل وتستمر القضايا بساحات المحاكم فبعد أن أصدرت محكمة القضاء الإداري قرارا بإيقاف الفنان ميدو عادل عن العمل لمدة 4 أشهر وذلك على خلفية أزمة مع الفنانة لقاء سويدان والتى تطورت حتى وصلت الى ساحات القضاء، يتبقى الحكم في اتهامه بسبها وكذلك الحكم على أصدقاءه.

أتاح القانون للفنان الشاب ميدو عادل الطعن على حكم محكمة القضاء الإداري أمام المحكمة الإدارية العليا بإيقافه عن العمل 4 أشهر لسبه الفنانة لقاء سويدان.

وقالت لقاء سويدان فى أول رد لها عبر موقع صدى البلد : لا تعليق على أحكام القضاء وانتظر احكاما جديدا ضد أصدقاء ميدو عادل حيث تم تحويل القضية الى المحكمة بتهمة السب والقذف عبر السوشيال ميديا واليوتيوب.

كانت لقاء سويدان تقدمت بشكوى، العام الماضي، للشئون القانونية بوزارة الثقافة، متهمة ميدو عادل بسبها على خشبة مسرح البالون في أثناء عرض مسرحية سيد درويش، وصفعها له على وجهه.

وتمت إحالة الشكوى محل الخلاف، للنيابة الإدارية، وبدورها أحيلت لمحكمة القضاء الإداري لنظرها، والتي أصدرت قرارها المتقدم. 

رانيا فريد شوقي ميدو عادل إنستجرام لقاء سويدان مسرح البالون

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