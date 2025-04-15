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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ناقد رياضي: الزمالك ينافس للحصول على المركز الثاني

الزمالك
الزمالك
البهى عمرو

أكد الناقد الرياضي أحمد محمدي، أن الزمالك ينافس من أجل الحصول على المركز الثاني للمشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا، وأنه في حالة خصم ثلاث نقاط من الأهلي وفوز الزمالك بجميع المباريات، قد يحصل على المركز الثاني.

وقال محمدي، خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي والإعلامي أحمد دياب في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن الزمالك في العام الماضي تم خصم ثلاث نقاط منه بسبب عدم المشاركة في مباراة القمة، فمن العدل أن يتم خصم ثلاث نقاط من الأهلي في نهاية الموسم.

وأضاف أن الدوري ما زال على أرض المعلب ولم يتم حسم أصحاب المراكز الأولى، فلا يستطيع أحد أن يقول إن الأهلي سيحصل على المركز الأول أو الثاني أو الثالث، وأيضًا بيراميدز والزمالك.

وكشف الإعلامي كريم حسن شحاتة، مفاجأة بشأن المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حال رحيل كولر، في نهاية الموسم الجاري.

وقال كريم حسن شحاتة، في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «الحياة»: “النادي الأهلي بدأ في تجهيز خليفة كولر، حال رحيله عن تدريب الفريق”.

وأضاف: “البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني السابق للزمالك والفتح السعودي الحالي، هو أحد المرشحين لتدريب الأهلي في الموسم المقبل، خاصة بعد النتائج المميزة التي حققها مع فريق الفتح عقب توليه تدريب الفريق”.

وتابع: “هناك بند في عقد جوميز، مع الفتح، أنه في حال تجديده للموسم المقبل يجب أن يكون بموافقة الطرفين”.

وكشف وليد سليمان، رئيس قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، عن كواليس اجتماع مسئولي القلعة الحمراء مع السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، وذلك بعد أنباء إقالته من منصبه.

وقال وليد سلمان، خلال حواره مع برنامج "الكورة مع فايق": "كان هناك اجتماع لمسئولي الأهلي مع كولر، أمس الاثنين، لإعطائه الثقة قبل مباراتي صن داونز الجنوب أفريقي في بطولة دوري أبطال أفريقيا".

وأضاف: "مسئولو الأهلي يشعرون أن الأجواء ليست أفضل شيء بعدما طالبت الجماهير بإقالته، لذلك قرروا الاجتماع مع المدير الفني السويسري من أجل إعطائه الثقة والتأكيد على أنه مستمر في منصبه، خاصة أن سياسة الأهلي هي الانتظار لنهاية الموسم، وعدم الحساب بالقطعة".

ويستعد النادي الأهلي لخوض مباراة صن داونز الجنوب أفريقي، المقرر لها يوم السبت المقبل، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

بيراميدز والزمالك الزمالك دوري أبطال أفريقيا الأهلي

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