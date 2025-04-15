نتنياهو يتصل بماكرون ويرفض تصريحاته عن الحق الفلسطيني.. والرئيس الفرنسي يرد

أكد ديوان نتنياهو أن رئيس الوزراء في كيان الاحتلال أجرى اتصالا بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم، وأكد له معارضته الواسعة لإقامة دولة فلسطينية، وفق ما ذكرت صحف دولية عدة.

وذكر ديوان نتنياهو أن رئيس الوزراء قال لماكرون إن إقامة دولة فلسطينية يمثل تشجيعا كبيرا للجماعات.

بينما رد ماكرون عليه وقال:" أكدت لنتنياهو في اتصالنا الهاتفي مجددا دعم فرنسا لأمن إسرائيل وشعبها وإطلاق سراح جميع الرهائن كان دائما على رأس الأولويات كما كان نزع سلاح حماس".



أضاف ماكرون لنتنياهو: “وقف إطلاق النار هو السبيل الوحيد لضمان إطلاق سراح الرهائن الذين لا تزال حماس تحتجزهم وفتح كل المعابر للمساعدات الإنسانية يعد ضرورة حيوية للسكان المدنيين في غزة”.

وذكر ماكرون لنتنياهو: “المحنة التي يعيشها السكان المدنيون في غزة يجب أن تنتهي”.

