دي إهانة.. شوبير يهاجم كولر..ما السبب ؟

انتقد الإعلامي أحمد شوبير، السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بسبب تأخر الإعلان عن قائمة الفريق قبل السفر إلى جنوب أفريقيا لخوض مباراة صن داونز الجنوب أفريقي.

وقال أحمد شوبير، في تصريحات عبر إذاعة أون سبورت اف ام: “النادي الأهلي يخوض مرانه الختامي اليوم الثلاثاء، قبل السفر إلى جنوب أفريقيا عبر طائرة خاصة لخوض مباراة صن داونز، في بطولة دوري أبطال أفريقيا”.

وأضاف: “لم يتم الإعلن عن قائمة الأهلي المسافرة إلى جنوب أفريقيا قبل المران الختامي، وعلى فكرة أنا ضد إن للاعب يروح التمرين وبعد ما يخلص التمرين المدير الفني يقوله هو مسافر ولا لا مش مسافر، هذا الأمر بصراحة في إهانة من وجة نظري الشخصية”.

وتابع: “يجب الإعلان عن أسماء البعثة المسافرة قبل السفر بيوم، وإذا حدثت أي إصابة في المران الختامي يتم استبعاد اللاعب وضم البديل”.