خلال 24 ساعة.. ارتفاع إجمالي شهداء غزة إلى 51 ألفًا

أعلنت وزارة الصحة في غزة عن استشهاد 17 فلسطينياً وإصابة 69 آخرين خلال الـ24 ساعة الماضية، نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة المحاصر، وفق ما أوردت وسائل إعلام متفرقة.

بلغ إجمالي عدد الشهداء نتيجة الهجوم الإسرائيلي على غزة 51 ألف شهيد و116,343 جريحًا منذ 7 أكتوبر 2023.

ومنذ 18 مارس 2025، قُتل 1,630 فلسطينيًا وجُرح 4,302.

في الوقت الذي يواصل فيه الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، تنفذ قوات الاحتلال غارات متزامنة على مناطق مختلفة في الضفة الغربية.

استشهد، الشاب الفلسطيني مالك علي الحطاب (19 عاماً)، متأثراً بجراحه التي أصيب بها برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الجلزون شمال رام الله بالضفة الغربية.

أعلنت وزارة الصحة استشهاد الشاب الحطاب خلال اقتحام قوات الاحتلال حي البطن بمخيم الجلزون، حيث أصيب مع شابين آخرين.