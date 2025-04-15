قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شوبير يعلن تفاصيل انتهاء أزمة هبوط طائرة الأهلي لجنوب أفريقيا
الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه حتى 8 قروش
أزمة دبلوماسية جديدة| الجزائر تطرد 12 موظفًا من السفارة الفرنسية .. وباريس تتوعد بالرد
خالد الجندي: بعض الناس يستهين بالذنوب والمعاصي.. فيديو
أبوالعينين يشارك في عزاء عميد نواب الإسكندرية .. صور
وزير الخارجية الأمريكي: ألغينا 139 منحة جديدة بقيمة 214 مليون دولار
دوري أبطال أوروبا.. دورتموند يتفوق على برشلونة 1-0 في الشوط الأول
خلال زيارته السنوية لمصر.. الملك أحمد فؤاد الثاني في ضيافة قناة السويس
بحب أغيظهم.. أول تعليق من محمد رمضان على أزمة حفل كوتشيلا
عزت إبراهيم: مصر استثمرت أكثر من 550 مليار دولار في البنية التحتية
عزت إبراهيم: هناك جهد كبير لتعميق العلاقات الاقتصادية بين مصر والخليج
كشف طبي للاعبي منتخب الشباب قبل إعلان قائمة أمم إفريقيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

حماس تثمن قرار المالديف حظر دخول الإسرائيليين وتدعو دول العالم للاقتداء

أرشيفية
أرشيفية
محمود عبد القادر

ثمنت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" عالياً توقيع رئيس جزر المالديف محمد معز، على قرار حظر دخول الإسرائيليين إلى بلاده، معتبرةً الخطوة موقفاً شجاعاً يعكس الالتزام الأخلاقي والإنساني بنصرة الشعب الفلسطيني ورفض جرائم الاحتلال الصهيوني.

وأكدت الحركة في بيان صحفي اليوم، أن هذا القرار يأتي في وقت تزداد فيه جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، ما يتطلب من دول العالم الوقوف أمام مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية.

ودعت حماس الدول والمجتمع الدولي إلى الاقتداء بموقف المالديف، والعمل على عزل الكيان الصهيوني سياسيًا ودبلوماسيًا، وفرض العقوبات عليه، وصولًا إلى محاسبته على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني، لا سيما في ظل العدوان المستمر على قطاع غزة.

والثلاثاء، صادق رئيس جزر المالديف على قرار برلماني يمنع حاملي الجوازات الإسرائيلية من دخول البلاد، وفق إعلام عبري.
وقال موقع “واللا” العبري: “حظرت جزر المالديف رسميا دخول حاملي جوازات السفر الإسرائيلية إلى أراضيها، مشيرة إلى تضامنها القوي مع الفلسطينيين في ضوء الحرب المستمرة في غزة”.
وأضاف الموقع: “صادق الرئيس محمد معز على هذه الخطوة بعد التصويت لصالح القرار بأغلبية برلمانية ساحقة”.

وذكر أن “تعديل قانون الهجرة المالديفي الذي أُقر بأغلبية خلال جلسة البرلمان اليوم، يتضمن بندًا يحظر صراحة على المواطنين الإسرائيليين دخول البلاد”.
ولفت إلى أنه “لا يزال بإمكان الإسرائيليين الذين يحملون جنسية مزدوجة زيارة المالديف باستخدام جوازات سفر غير إسرائيلية، وأن الحظر ينطبق على جميع المسافرين الذين يستخدمون بطاقة هوية إسرائيلية”.


وفي 2 يونيو 2024 قررت حكومة المالديف حظر دخول الإسرائيليين الأرخبيل المعروف بمنتجعاته الفاخرة، مع تصاعد الغضب الشعبي في الدولة ذات الأغلبية المسلمة بسبب الإبادة بقطاع غزة.
وقال مكتب رئيس جزر المالديف محمد معز، في بيان في حينه، إن “مجلس الوزراء قرر تغيير القوانين لمنع حاملي جوازات السفر الإسرائيلية من دخول البلاد، وإنشاء لجنة فرعية للإشراف على العملية، حسب وكالة “أسوشيتد برس”.
وتقع جمهورية المالديف في المحيط الهندي، وتضم ما يقرب من 1190 جزيرة مرجانية، ويفوق عدد سكانها 500 ألف نسمة.
وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 167 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
وتواصل إسرائيل مجازرها وانتهاكاتها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر 2024، بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين.

حماس حركة المقاومة الفلسطينية حماس حظر دخول الإسرائيليين إلى المالديف رئيس جزر المالديف محمد معز جزر المالديف إسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد كجوك وزير المالية

المالية: صرف مرتبات يوليو بالزيادات الجديدة للعاملين بالدولة

الفنان سيد رجب

منعني من دخول الفيلا | سيد رجب في قسم شرطة البدرشين لسبب مفاجئ

حالة الطقس غدا

موجة حارة تقترب.. الأرصاد تعلن نهاية الأجواء الباردة في هذا الموعد

المعاشات

مع إعلان زيادتها .. غرامة تواجهك في المعاشات لهذا السبب

ياسين مرعى مدافع فاركو

خاص.. مدافع الزمالك السابق يرحب بالانتقال إلى الأهلى

الطالب المحتجز

مدير مدرسة يعتدي على طالب و يحتجزه في مكتبه والتعليم تتحرك| ماذا حدث؟

موعد امتحانات الترم الثاني

موعد امتحانات التيرم الثاني 2025 .. الجدول النهائي من التعليم

شقق الاسكان 2025

احجز شقتك الآن.. رابط تحميل كراسة شروط شقق الإسكان الجديدة

ترشيحاتنا

زيزو

فاق التوقعات.. إعلامي يهاجم زيزو لهذا السبب

بعثة الاهلي

الخطيب ينهي أزمة الأهلي في مطار القاهرة

الاهلي

رسميا.. الأهلي يعلن انتهاء أزمة سفر الفريق بطائرة خاصة

بالصور

قرية يعيش سكانها حتى مئة عام دون أمراض.. السر يكمن في هذا النبات

قرية
قرية
قرية

هل يمكن لمشروبك اليومي أن يزيد خطر إصابتك بالسرطان؟ دراسة جديدة تجيب

سرطان
سرطان
سرطان

الصورة الأولى لـ إبراهيم الحجاج وبسمة داود من العرض الخاص لفيلم إسعاف بالسعودية

بسمة داود
بسمة داود
بسمة داود

هل تعاني من هذه الأعراض؟ حسام موافي يوضح متى يصبح السكر خطرا

هل تعاني من هذه الأعراض؟ حسام موافي يوضح متى يصبح السكر خطرًا
هل تعاني من هذه الأعراض؟ حسام موافي يوضح متى يصبح السكر خطرًا
هل تعاني من هذه الأعراض؟ حسام موافي يوضح متى يصبح السكر خطرًا

فيديو

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

التعليم تكشف موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني

صديقة عمرو مرموش

تميمة حظه ولا حبيبة قلبه.. من هي صديقة عمرو مرموش التي ظهرت معه

سلاف فواخرجي

"قررت أعيش في مصر".. سلاف فواخرجي تكشف سبب اختيارها للاستقرار في أم الدنيا

كمين إسماعليه

تحدى الخطر.. أمين شرطة يتشبث بسيارة هاربة في كمين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: رقم لم ينتبه له أحد

د. محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: أزمة “تيك توك”.. تهديدات للأمن القومي أم صراع جيوسياسي؟

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: القاهرة - باريس .. رسائل بعلم الوصول

نهال علام

نهال علام تكتب: جيل العيال المحظوظة

المزيد