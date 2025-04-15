قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سبب استبعاد علي معلول من مواجهة صن داونز بدوري أبطال إفريقيا
رفض شكوى الزمالك بهبوط الأهلي إلى دوري الدرجة الرابعة.. تفاصيل
برواتب 4000 دينار .. فرص عمل بدول الخليج لهذه الفئات
وزير التموين : فتح مرحلة جديدة من مشروع جمعيتي
النيابة تواجه متحرش الوايلي بفتاة الميني باص | تفاصيل مثيرة
أزمة تعوق تفاوض الأهلي مع جوزيه جوميز
القصاص: توقيت زيارة الرئيس السيسي إلى قطر والكويت في غاية الأهمية
مات قبل قضاء صيام رمضان فهل عليه إثم؟.. الإفتاء تكشف
رغم الهزيمة أمام دورتموند.. برشلونة يتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا
تم منعه في عدة دول.. ما أزمة فيلم ديزني الجديد سنو وايت
تحذيرات من ارتفاع درجات الحرارة الساعات المقبلة | وهذا موعد الذروة
مسؤول إسرائيلي: لا نتوقع انسحابًا أمريكيًا كاملًا من سوريا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

صدام دبلوماسي أم مسرحية سياسية؟.. نجل نتنياهو يهاجم ماكرون

ماكرون
ماكرون
القسم الخارجي

في مشهد يعكس التوتر المتصاعد بين بعض الدول الأوروبية وإسرائيل، فجّر نجل رئيس وزراء الاحتلال، يائير نتنياهو، جدلًا واسعًا بتصريحات هجومية ضد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عقب تصريح الأخير حول نية بلاده الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

الهجوم الذي وصفه مراقبون بـ"غير الدبلوماسي والمتهور"، جاء في سياق رد فعل غاضب من يائير على منشور لماكرون دعا فيه إلى حل سياسي للقضية الفلسطينية يقوم على أساس دولتين، مشددًا على ضرورة وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، لكنه اشترط: "نعم لدولة فلسطينية، ولكن من دون حماس".

ورغم نبرة التصعيد التي اتسمت بها تغريدة ماكرون، إلا أن دعوته لقيام دولة فلسطينية اعتُبرت تحولًا في الموقف الفرنسي، الأمر الذي قوبل بترحيب من حركة حماس، وسط رفض قاطع من الجانب الإسرائيلي.

رد يائير لم يتأخر، إذ استخدم لغة حادة وغير مسبوقة ضد ماكرون، ساخرًا من السياسة الفرنسية في مستعمراتها السابقة قائلاً: "نعم لاستقلال كاليدونيا الجديدة وكورسيكا والبولينيزيا الفرنسية… أوقفوا الإمبريالية الفرنسية". وهو ما أثار ضجة ليس فقط بين المتابعين، بل أيضًا داخل إسرائيل.

حاول نتنياهو احتواء الغضب، فعبّر عن حبه لابنه، واصفًا إياه بـ"الصهيوني الحقيقي"، لكنه في الوقت ذاته تحفظ على "أسلوب الرد"، معتبرًا أن ماكرون ارتكب "خطأ استراتيجيًا" بتبنيه خيار الدولة الفلسطينية.

اللافت أن هذه الأزمة لم تقف عند حدود التراشق الإعلامي، فقد ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن نتنياهو أجرى اتصالًا مباشرًا مع ماكرون لتوضيح موقفه الرسمي الرافض لأي تحرك نحو الاعتراف بدولة فلسطينية، في محاولة للفصل بين ما يراه "رأي فردي" لابنه، والموقف السياسي الرسمي.

في المقابل، لم يخلُ المشهد من التفاعلات الساخنة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر بعض المغردين ما حدث "مسرحية منظمة" لإبراز يائير كزعيم صاعد، فيما رآها آخرون دليلاً على الانفصال بين القيادة الإسرائيلية والواقع الدولي المتغير.

من الجدير بالذكر أن علاقة يائير نتنياهو بالإعلام والرأي العام لطالما كانت مثيرة للجدل، بسبب تصريحاته المتطرفة ومواقفه العنصرية، والتي كثيرًا ما تُنتقد حتى من داخل إسرائيل نفسها، الأمر الذي يثير تساؤلات حول مستقبله السياسي، وما إذا كان يُعدّ فعلًا ليكون الوريث السياسي لوالده.

نتنياهو ماكرون فلسطين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد كجوك وزير المالية

المالية: صرف مرتبات يوليو بالزيادات الجديدة للعاملين بالدولة

الفنان سيد رجب

منعني من دخول الفيلا | سيد رجب في قسم شرطة البدرشين لسبب مفاجئ

ياسين مرعى مدافع فاركو

خاص.. مدافع الزمالك السابق يرحب بالانتقال إلى الأهلى

المعاشات

مع إعلان زيادتها .. غرامة تواجهك في المعاشات لهذا السبب

حالة الطقس غدا

موجة حارة تقترب.. الأرصاد تعلن نهاية الأجواء الباردة في هذا الموعد

الطالب المحتجز

مدير مدرسة يعتدي على طالب و يحتجزه في مكتبه والتعليم تتحرك| ماذا حدث؟

موعد امتحانات الترم الثاني

موعد امتحانات التيرم الثاني 2025 .. الجدول النهائي من التعليم

شقق الاسكان 2025

احجز شقتك الآن.. رابط تحميل كراسة شروط شقق الإسكان الجديدة

ترشيحاتنا

بطارية ليثيوم مرنة

بقوة جبارة.. علماء يبتكرون بطارية ليثيوم مرنة

آبل

آبل تكشف خطتها لتطوير الذكاء الاصطناعي بتحليل بيانات المستخدمين

PS6 Portable

شائعة.. جهاز PS6 Portable يشغل ألعاب PS5 بتنازلات

بالصور

طريقة عمل الفتة العريشي بخطوات سهلة وطعم لا يقاوم

طريقة عمل الفتة العريشي بخطوات سهلة وطعم لا يقاوم
طريقة عمل الفتة العريشي بخطوات سهلة وطعم لا يقاوم
طريقة عمل الفتة العريشي بخطوات سهلة وطعم لا يقاوم

قرية يعيش سكانها حتى مئة عام دون أمراض.. السر يكمن في هذا النبات

قرية
قرية
قرية

هل يمكن لمشروبك اليومي أن يزيد خطر إصابتك بالسرطان؟ دراسة جديدة تجيب

سرطان
سرطان
سرطان

الصورة الأولى لـ إبراهيم الحجاج وبسمة داود من العرض الخاص لفيلم إسعاف بالسعودية

بسمة داود
بسمة داود
بسمة داود

فيديو

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

التعليم تكشف موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني

صديقة عمرو مرموش

تميمة حظه ولا حبيبة قلبه.. من هي صديقة عمرو مرموش التي ظهرت معه

سلاف فواخرجي

"قررت أعيش في مصر".. سلاف فواخرجي تكشف سبب اختيارها للاستقرار في أم الدنيا

كمين إسماعليه

تحدى الخطر.. أمين شرطة يتشبث بسيارة هاربة في كمين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: رقم لم ينتبه له أحد

د. محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: أزمة “تيك توك”.. تهديدات للأمن القومي أم صراع جيوسياسي؟

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: القاهرة - باريس .. رسائل بعلم الوصول

نهال علام

نهال علام تكتب: جيل العيال المحظوظة

المزيد