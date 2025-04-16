الخارجية الأمريكية: بحث مشترك بين واشنطن والأردن بشأن غزة والضفة

ناقش وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ورئيس الوزراء الأردني جعفر حسان، مساء أمس الثلاثاء، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة الاستثمارات بين البلدين، وفقًا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية.

الأوضاع في غزة والضفة

وقال بيان لوزارة الخارجية الأمريكية إن الجانبين ناقشا الوضع في غزة والضفة الغربية، مشيرا إلى أن روبيو شكر حسان على "تعاون الأردن مع الولايات المتحدة في تعزيز الأمن الإقليمي"، بحسب ما أوردته وكالة رويترز للأنباء.

وفي نفس السياق، ثمن رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان، التزام الولايات المتحدة الأمريكية ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بدعم أمن الأردن ورؤية التحديث الاقتصادي والبرامج التنموية.

العلاقات الأمريكية الأردنية

‏وقال حسان عبر حسابه بمنصة إكس، "تقوم الصداقة التي تجمع بلدينا على المبادئ الراسخة والمصالح المتبادلة في السلام والاستقرار الإقليمي والازدهار".

ويزور رئيس الوزراء الأردني، الولايات المتحدة الأمريكية، استكمالاً للزيارة الأخيرة التي أجراها عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني في واشنطن، حيث سيجري حسان مباحثات مع عدد من المسؤولين الأمريكيين تتناول سبل تعزيز وتوسيع العلاقات بين البلدين، خصوصاً في المجالات الاقتصادية.