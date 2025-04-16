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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر أنبوبة البوتاجاز للمستهلك اليوم 16 أبريل 2025

سعر أنبوبة البوتاجاز للمستهلك اليوم 16 أبريل 2025
سعر أنبوبة البوتاجاز للمستهلك اليوم 16 أبريل 2025
عبد العزيز جمال

يبحث الكثير عن سعر أنبوبة البوتاجاز للمستهلك بعد قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، عن زيادة جديدة في أسعار أنبوبة البوتاجاز التجاري والمنزلي وذلك اعتبارًا من صباح الجمعة 11 أبريل 2025، في إطار آلية مراجعة الأسعار المحلية كل 3 أشهر وفقًا لمتغيرات السوق العالمي.

زيادة جديدة في أسعار البوتاجاز

وشمل القرار تحريك سعر أنبوبة البوتاجاز المنزلي سعة 12.5 كجم، بزيادة قدرها 50 جنيهًا، ليصل السعر الرسمي داخل المستودعات إلى 200 جنيه، بدلًا من 150 جنيهًا. 

أما سعر أنبوبة البوتاجاز التجاري سعة 25 كجم، فشهد قفزة أكبر، حيث ارتفع من 300 جنيه إلى 400 جنيه، في زيادة بلغت 100 جنيه دفعة واحدة.

أسطوانة البوتاجاز

سعر أنبوبة البوتاجاز النهائي للمستهلك

الأسعار النهائية التي يتحملها المستهلكون تختلف حسب المناطق الجغرافية وتكاليف النقل، إذ يتراوح سعر الأنبوبة التجارية بين 220 إلى 230 جنيهًا، وقد يصل في بعض المناطق النائية إلى 300 جنيه.

أسباب الزيادة

وأوضحت لجنة التسعير في بيان رسمي أن الزيادة في سعر أنبوبة البوتاجاز جاءت بناءً على مراجعة أسعار خام برنت في السوق العالمي، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، مع الأخذ في الاعتبار تكاليف الإنتاج المحلية ومتطلبات التشغيل. 

ولفت البيان إلى أن الحكومة كانت تتحمل دعمًا غير مباشر كبيرًا في تسعير الأسطوانة، حيث يبلغ متوسط تكلفة إنتاج الأنبوبة الواحدة نحو 340 جنيهًا.

وأشارت اللجنة إلى أن الدولة ما زالت تراعي الأبعاد الاجتماعية عند اتخاذ قرارات التسعير، ولهذا السبب تم تأجيل تحريك السعر المنزلي عدة مرات، قبل أن يتم إقراره أخيرًا بما لا يرهق المواطن بصورة كبيرة.

أسطوانة البوتاجاز

قرار زيادة البنزين 

قررت لجنة التسعير التلقائي للوقود زيادة أسعار الوقود بجميع أنواعه جنيهان بدءًا من الجمعة 10 أبريل ولمدة 3 أشهر.

وأصبحت الأسعار كالتالي:

بنزين 95: من 17 إلى 19 جنيهًا للتر

بنزين 92: من 15.25 إلى 17.25 جنيهًا للتر

بنزين 80: من 13.75 إلى 15.75 جنيهًا للتر

السولار: من 13.5 إلى 15.5 جنيهًا للتر

الحكومة تثبّت غاز تموين السيارات، والغاز المورّد للكهرباء والصناعات الغذائية.

أسعار المواد البترولية الجديدة (المازوت للصناعات - أسطوانة البوتاجاز المنزلي):

المازوت المورّد لباقي الصناعات: من 9500 إلى 10500 جنيه للطن

أسطوانة البوتاجاز المنزلي (12.5 كجم): من 150 إلى 200 جنيه

أسطوانة البوتاجاز التجاري: من 300 إلى 400 جنيه

طن الغاز الصب: من 12000 إلى 16000 جنيه

الغاز المورّد لقمائن الطوب: من 190 إلى 210 جنيهًا للمليون وحدة حرارية

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