طرق طبيعية وفعالة للتخلص من الإمساك المزمن وتحفيز حركة الأمعاء دون أدوية

الإمساك مشكلة شائعة تسبب إزعاج لدى الكثير، إذا استمر شعور الشخص، بالامتلاء، الانتفاخ، وصعوبة الإخراج وهذه تعتبر أكثر الأعراض التي يعاني منها الأشخاص المصابون بالإمساك ولكن هل هناك طرق طبيعية للتخلص من الإمساك المزمن بعيدا عن الأدوية.

طرق طبيعية وفعالة للتخلص من الإمساك المزمن

نستعرض لكم من خلال السطور التالية أفضل طرق العلاج للتخلص من الإمساك المزمن والتى كشفت عنها خبيرة الطب البديل سلمي الحافظ.

علاج الإمساك المزمن بطرق طبيعي

طرق طبيعية وفعالة للتخلص من الإمساك المزمن

قالت خبيرة الطب البديل فى تصريحات خاصة لصدى البلد، الآتي :

تلعب الألياف دور أساسي في تحسين حركة الأمعاء وزيادة حجم البراز، مما يسهل عملية الإخراج. يُنصح بتناول ما بين 25 إلى 30 جرامًا من الألياف يوميًا. يمكن الحصول عليها من:

على الأشخاص الذين يعانون من الإمساك الحرص على الإكثار من تناول الخضروات الورقية مثل السبانخ والخس

الفواكه مثل التفاح، الكمثرى، التين، والبرقوق

البقوليات مثل العدس والفاصوليا

الحبوب الكاملة مثل الشوفان وخبز القمح الكامل

ملاحظة: يجب زيادة الألياف تدريجيًا لتجنب الانتفاخ أو الغازات.

الإكثار من شرب كميات كافية من الماء، مشيرة الحافظ إلى أن الجفاف من الأسباب الرئيسية للإمساك، لأن الجسم يسحب الماء من البراز ليُبقي نفسه رطبًا، مما يجعل البراز صلبًا وصعب المرور. شرب من 8 إلى 10 أكواب ماء يوميًا يساعد في الحفاظ على ليونة البراز وسهولة إخراجه.

ممارسة الرياضة بانتظام، هل تعلم ان الحركة تنشط الأمعاء، لذلك نصحت الحافظ بالمشي لمدة 30 دقيقة يوميًا كفيل بتحسين حركة الجهاز الهضمي وتقليل أعراض الإمساك.

الرياضة تحفز الدورة الدموية وتزيد من فعالية العضلات المعوية في دفع الطعام داخل الجهاز الهضمي.

أشارت الحافظ إلى كارثة صحية وهي عادة خاطئة لدي بعض المصابين بالإمساك وهي تجاهل الرغبة في دخول الحمام من أكثر العادات التي تؤدي للإمساك المزمن، لذلك يُنصح بتخصيص وقت محدد يوميًا للجلوس في الحمام، ويفضل بعد تناول الوجبات، خاصة الفطور، حيث تكون حركة الأمعاء أنشط.

العلاجات الطبيعية المنزلية للتخلص من الإمساك

طرق طبيعية وفعالة للتخلص من الإمساك المزمن

بعض المكونات الطبيعية تساعد بشكل كبير في تخفيف الإمساك وتحفيز الإخراج:

الزيت الزيتون مع الليمون: ملعقة على الريق

ماء دافئ مع العسل صباحًا

نقع التين أو البرقوق المجفف في الماء طوال الليل وتناوله صباحًا

الزبادي مع بذور الشيا أو الكتان

الابتعاد عن الأطعمة المسببة للإمساك

بعض الأطعمة قد تزيد من حدة الإمساك ويُفضل تجنبها عند المعاناة منه، مثل:

الأطعمة المصنعة والمقلية

الخبز الأبيض والمعجنات

منتجات الألبان بكثرة

الكافيين الزائد

متى تحتاج لزيارة الطبيب؟

طرق طبيعية وفعالة للتخلص من الإمساك المزمن

توجه للطبيب فورا إذا استمر الإمساك لأكثر من أسبوعين، أو كان مصحوبًا بأعراض مثل:

دم في البراز

ألم شديد بالبطن

فقدان وزن غير مبرر

قيء أو غثيان