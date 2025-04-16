مدبولي: الأزمة الأمنية في البحر الأحمر سبب تراجع إيرادات قناة السويس

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن قناة السويس تعبر من أهم الممرات الملاحية بالعالم، وأن هناك جهود كبيرة لتطوير المجرى الملاحي، وأنه تم عمل جراجات للطوارئ، وأنه تم تطوير القطاع الجنوبي الذي لم يطور منذ عام 1990.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال احتفالية هيئة قناة السويس بيوم التفوق، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، مستمر في دعم القناة، وأن هذا كان الدافع الرئيسي للمرور من الأزمات.

ولفت إلى أن اليوم هناك أزمة أمنية في البحر الأحمر، كانت سبب في تراجع الإيرادات، وأن أسباب الأزمة ليس لها علاقة بالقناة، وأن القناة تمثل أهم مصادر النقد الأجنبي، ولكن الأزمة بسبب ما يحدث ما يحدث.

وأكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أن القناة حازت على إشادات دولية في إجراءاتها الاحترازية خلال جائحة كورونا، وأنه تم إدارة أزمة جنوح سفينة الحاويات "إيفر جرين" ملحمة مصرية خالصة .

وأضاف رئيس هيئة قناة السويس، خلال احتفالية هيئة قناة السويس بيوم التفوق، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن انهينا أزمة جنوح سفينة الحاويات "إيفر جرين" في 6 أيام فقط.



وأشار إلى أن نفذنا خطة متكاملة معدة مسبقا لعبور السفن المتراكمة بعد انتهاء أزمة الجنوح

لدينا قدرات لعبور كل السفن بدون حدوث أي تكدس، وأن أزمة الملاحة في البحر الأحمر أدت إلى تحويل خطوط التجارة إلى رأس الرجاء الصالح.

ولفت رئيس هيئة قناة السويس، إلى أن اتخذنا إجراءات سريعة للتعامل مع تأثر النقل البحري بأزمة الملاحة في البحر الأحمر.

