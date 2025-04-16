بالتايجر .. بوسي تشارك جمهورها أحدث ظهور لها

نشرت المطربة بوسي صورًا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وتألقت بوسي في الصور بإطلالة راقية، مرتدية بنطال باللون الأسود وتيشرت بنفس اللون ونسقت معه جاكيت بنقشة التايجر.

كما اختارت أن تترك بشرتها على طبيعتها، ووضعت بعض مساحيق المكياج بالألوان الهادئة، وتعمدت إبراز شفاها باللون الأحمر مع ترك شعرها الطويل منسدلًا بين كتفيها بطريقة جذابة التي تتناسب مع ظهورها.

وتتميز بوسي بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها، من خلال اختيارها ملابس وفساتين فريدة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.





