وزير المالية: الحساب الختامي للموازنة تم إعداده بدقة رغم تغير المعطيات

أكد الدكتور أحمد كوجاك وزير المالية، أن استمعنا بإنصات لكل التعليقات و الاعتراضات بشأن الحساب الختامي للموازنة، مضيفاً أن ما تمت مناقشته في مجلس النواب موازنة العام المالي ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤، وتم عرض الاداء المالي ل ٩ شهتر من الموازنة.

وأضاف الدكتور أحمد كوجاك وزير المالية، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج مساء دي ام سيء، المذاع عبر قناة دي ام سي، مساء اليوم الأربعاء، أن الحساب الختامي للموازنة تم اعدادة بدقة رغم تغير المعطيات، لافتا إلى أن صافي الاحتياطي النقدي الاحنبي ارتفاع الى ٤٢ مليار دولار.

وتابع الدكتور أحمد كوجاك وزير المالية، أن النقاشات والتوصيات بشأن الموازنة محل نقاش وتقدير، وقطاع الصناعة شهد نمو.