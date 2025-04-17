طريقة عمل دبابيس الدجاج بمذاق شهي

تعد دبابيس الدجاج من الأكلات الشهية التى يمكن تقديمها في مائدة الغداء والعزومات المختلفة، خاصة عندما يعاني البعض من فقدان الشهية.

نعرض لكم طريقة عمل دبابيس الدجاج بالثوم والليمون من خلال خطوات الشيف عمر إسماعيل مقدم برنامج نأنأة على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير دبابيس الدجاج:

2 دبابيس دجاج

بشر ليمون

عصير ليمون

زبدة

ملح

فلفل أسود

ثوم مفروم

شبت مفروم

طريقة عمل دبابيس دجاج بصوص الثوم والليمون

شوحي دبابيس الدجاج في زيت وزبدة في طاسة ساخنة على نار.

ارفعي الدبابيس من على النار

في نفس الطاسة وشوحيها مع الثوم في الزبدة.

أضيفي عصير الليمون والشبت ومعها بشر الليمون والملح والفلفل الأسود وقلبيهم جيدا.

اطهي الدبابيس مرة أخرى مع قليل من الماء واتركيها على نار هادئة حتى تمام النضج وتقدم ساخنة مع الأرز والخبز البلدى.