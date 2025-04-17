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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

طريقة عمل دبابيس الدجاج بمذاق شهي

دبابيس
دبابيس
اسماء محمد

تعد دبابيس الدجاج من الأكلات الشهية التى يمكن تقديمها في مائدة الغداء والعزومات المختلفة، خاصة عندما يعاني البعض من فقدان الشهية.

نعرض لكم طريقة عمل دبابيس الدجاج بالثوم والليمون من خلال خطوات الشيف عمر إسماعيل مقدم برنامج نأنأة على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير دبابيس الدجاج:

2 دبابيس دجاج

بشر ليمون

عصير ليمون

زبدة

ملح 
فلفل أسود

ثوم مفروم

شبت مفروم

طريقة عمل دبابيس دجاج بصوص الثوم والليمون

شوحي دبابيس الدجاج في زيت وزبدة في طاسة ساخنة على نار.

ارفعي الدبابيس من على النار
في نفس الطاسة وشوحيها مع الثوم في الزبدة.

أضيفي عصير الليمون والشبت ومعها بشر الليمون والملح والفلفل الأسود وقلبيهم جيدا.

اطهي الدبابيس مرة أخرى مع قليل من الماء واتركيها على نار هادئة حتى تمام النضج وتقدم ساخنة مع الأرز والخبز البلدى.

الدبابيس طريقة عمل الدبابيس الشيف طريقة عمل دبابيس الدجاج

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