الدكتور أسامة حمدي: التفريط في الأطباء أمر خطير للغاية ويهدد الأمن الصحي

قال أسامة حمدي، أستاذ أمراض الباطنية والسكر في أمريكا، إن الطبيب المتدرب أو الناشئ يعمل لساعات طويلة ومستمرة، متابعا: قانون العمل يتيح للأطباء العمل 40 ساعة فقط في الأسبوع.

وأضاف خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج يحدث في مصر، المذاع على قناة إم بي سي مصر، أن مصر أصبحت تعاني من فقر طبي شديد، متابعا: فكرة التفريط في الأطباء أمر خطير للغاية، وقد يهدد الأمن الصحي داخل مصر.

واسترسل: أجور الأطباء وبيئة العمل والتدريب من أسباب هجرة الأطباء للخارج، ولذلك يجب توفير دعم للأطباء وأجور مناسبة داخل بيئة لكي نقلل من فكرة الهجرة إلى الخارج، متابعا: "أجر الطبيب في مصر تافه ولا يمكن العيش به".

ولفت إلى أن التعليم والصحة من أهم القطاعات في أي دولة، مشيرا إلى أن الأطباء يعانون بشدة من التدريب داخل المستشفيات في مصر، واعتقد أن قانون المسؤولية الطبية سيساهم في خلق بيئة عمل مناسبة.

وتابع أستاذ أمراض الباطنية والسكر: دخل الطبيب في أمريكا جيد جدا، قياسا بأي خريج آخر.