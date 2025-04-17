أخبار بني سويف.. وفد ياباني لزيارة المحافظة وضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية

شهدت محافظة بني سويف عددًا من الأحداث المهمة على مدار الـ 24 ساعة الماضية، نستعرض أبرزها في هذا التقرير التالي.

تفاصيل زيارة وفد ياباني لمتابعة تطبيق أنشطة "توكاتسو" في بني سويف

استقبل بلال حبش، نائب محافظ بني سويف، بتكليف من الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، وفدًا ،ضمن متابعة خطوات التوسع في تطبيق أنشطة "توكاتسو" اليابانية في التعليم المصري، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتوسع في تطبيق هذا النموذج التربوي الفريد الذي يعزز بناء شخصية الطالب.



رافق الوفد خلال زيارته لمدرسة التل للتعليم الأساسي بإدارة شرق بني سويف، عدد من القيادات التعليمية، منهم الدكتورة أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، والدكتورة سحر حامد مدير إدارة المتابعة بوحدة المدارس المصرية اليابانية، والدكتور طارق فاروق المنسق الإقليمي لأنشطة "توكاتسو"، والدكتور مصطفى سيد أبو اليزيد مسؤول الأنشطة اليابانية بالمديرية، والدكتور محمد حمدون مدير المدرسة اليابانية، بالإضافة إلى المهندسة راندا لاشين مسؤول الدعم بهيئة التعاون الدولي الياباني (جايكا)، والخبراء اليابانيين: ماتشيموتو سان كبير الخبراء، وساتو سان مسؤول المتابعة والتقويم، وطاهرة سان مسؤولة الدعم الفني، بمرافقة المترجمة م. منة.

ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية في حملات لمراقبة الأغذية ببني سويف

كلف الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بني سويف ، بتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق والمنشآت الغذائية والمصانع للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية وحمل العامليين لشهادات صحية والتأكد من سلامة تداول الأغذية في كافة مراحلها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وذلك ضمن استعدادات المحافظة لاستقبال أعياد الربيع.

وفي هذا السياق، ورد تقريرأعدته وكيل وزارة الصحة الدكتورة سماح جاد، تضمن الإشارة إلى تنفيذ حملات رقابة موسعة شملت عشرات المنشآت الغذائية بمدينة بني سويف، ضمن خطة المديرية للرقابة على الأسواق من خلال تكثيف الحملات على أماكن تداول وبيع السلع والمنتجات والمواد الغذائية.

محافظ بني سويف يتفقد سير العمل في مشروع مجمع الصناعات الغذائية

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،سير العمل بمشروع مجمع الصناعات الغذائية بمركز سمسطا،والذي يتم تنفيذه بالتعاون بين المحافظة وهيئة تنمية الصعيد،وضمن خطة الهيئة بالتوسع في إنشاء المجمعات الصناعية والغذائية، تنفيذاً لرؤية القيادة السياسية بتحقيق نهضة صناعية زراعية بمحافظات الصعيد.

جاء ذلك خلال زيارته"اليوم" لموقع المشروع بقرية سمسطا الجديدة بالظهير الصحراوي ، وفي حضور :اللواء مهندس شريف أحمد صالح رئيس مجلس ادارة هيئة تنمية الصعيد،الدكتورة حنان سليمان عضو مجلس الشيوخ ،ومن الهيئة :الدكتور مازن شقويرمستشار رئيس الهيئة للتواصل الحكومي والمؤسسي،الدكتورة إيناس التلاوي مدير عام العلاقات العامة والإعلام، الشهباء علي مديرعام الشئون القانونية،المهندس أحمد صالح، إدارة تنفيذ المشروعات، مدحت صلاح رئيس المدينة،الدكتورعلاء سعيد مدير التنمية الاقتصادية