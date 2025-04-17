قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الخميس أم الجمعة؟.. موعد العمل بالتوقيت الصيفي 2025 رسميًا
كيدهن عظيم.. حاولت الانتقام من طليقها فادعت تزعمه عصابة بالجيزة
احذر.. غرامة 1500 جنيه عقوبة قيادة سيارة تنبعث منها رائحة كريهة
هاتف أوبو Find X8s.. أداء قوي وكاميرات احترافية في تصميم أنيق
تحول مفاجئ وغير متوقع في حالة الطقس.. ماذا يتظر المصريين الساعات المقبلة؟
بيان صيني ماليزي يحث على التنفيذ الكامل لاتفاق وقف النار في غزة
بسبب غزة .. المالديف تحظر دخول حاملي جوازات السفر الإسرائيلية
هل تأخير صيام قضاء رمضان لأكثر من عام يستوجب الفدية؟.. الإفتاء تجيب
إدارة ترامب تطلب إلغاء الإعفاء الضريبي لجامعة هارفارد
اليمن .. مصرع قيادات حوثية رفيعة بغارات أمريكية
بين مؤيد ومعارض لرحيله.. اجتماع في الزمالك لحسم مصير بيسيرو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار بني سويف.. وفد ياباني لزيارة المحافظة وضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية

ديوان عام محافظة بني سويف
ديوان عام محافظة بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

شهدت محافظة بني سويف عددًا من الأحداث المهمة على مدار الـ 24 ساعة الماضية، نستعرض أبرزها في هذا التقرير التالي.

تفاصيل زيارة وفد ياباني لمتابعة تطبيق أنشطة "توكاتسو" في بني سويف

استقبل بلال حبش، نائب محافظ بني سويف، بتكليف من الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، وفدًا ،ضمن متابعة خطوات التوسع في تطبيق أنشطة "توكاتسو" اليابانية في التعليم المصري، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتوسع في تطبيق هذا النموذج التربوي الفريد الذي يعزز بناء شخصية الطالب.
 

رافق الوفد خلال زيارته لمدرسة التل للتعليم الأساسي بإدارة شرق بني سويف، عدد من القيادات التعليمية، منهم الدكتورة أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، والدكتورة سحر حامد مدير إدارة المتابعة بوحدة المدارس المصرية اليابانية، والدكتور طارق فاروق المنسق الإقليمي لأنشطة "توكاتسو"، والدكتور مصطفى سيد أبو اليزيد مسؤول الأنشطة اليابانية بالمديرية، والدكتور محمد حمدون مدير المدرسة اليابانية، بالإضافة إلى المهندسة راندا لاشين مسؤول الدعم بهيئة التعاون الدولي الياباني (جايكا)، والخبراء اليابانيين: ماتشيموتو سان كبير الخبراء، وساتو سان مسؤول المتابعة والتقويم، وطاهرة سان مسؤولة الدعم الفني، بمرافقة المترجمة م. منة.

ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية في حملات لمراقبة الأغذية ببني سويف
كلف الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بني سويف، بتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق والمنشآت الغذائية والمصانع للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية وحمل العامليين لشهادات صحية والتأكد من سلامة تداول الأغذية في كافة مراحلها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وذلك ضمن استعدادات المحافظة لاستقبال أعياد الربيع. 

وفي هذا السياق، ورد تقريرأعدته وكيل وزارة الصحة الدكتورة سماح جاد، تضمن الإشارة إلى تنفيذ حملات رقابة موسعة شملت عشرات المنشآت الغذائية بمدينة بني سويف، ضمن خطة المديرية للرقابة على الأسواق من خلال تكثيف الحملات على أماكن تداول وبيع السلع والمنتجات والمواد الغذائية.

محافظ بني سويف يتفقد سير العمل في مشروع مجمع الصناعات الغذائية
تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،سير العمل بمشروع مجمع الصناعات الغذائية بمركز سمسطا،والذي يتم تنفيذه بالتعاون بين المحافظة وهيئة تنمية الصعيد،وضمن خطة الهيئة بالتوسع في إنشاء المجمعات الصناعية والغذائية، تنفيذاً لرؤية القيادة السياسية بتحقيق نهضة صناعية زراعية بمحافظات الصعيد.

 جاء ذلك خلال زيارته"اليوم" لموقع المشروع بقرية سمسطا الجديدة بالظهير الصحراوي ، وفي حضور :اللواء مهندس شريف أحمد صالح رئيس مجلس ادارة هيئة تنمية الصعيد،الدكتورة حنان سليمان عضو مجلس الشيوخ ،ومن الهيئة  :الدكتور مازن شقويرمستشار رئيس الهيئة للتواصل الحكومي والمؤسسي،الدكتورة إيناس التلاوي مدير عام العلاقات العامة والإعلام، الشهباء علي مديرعام الشئون القانونية،المهندس أحمد صالح، إدارة تنفيذ المشروعات، مدحت صلاح رئيس المدينة،الدكتورعلاء سعيد مدير التنمية الاقتصادية

بني سويف محافظ بني سويف محافظة بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء

رئيس الوزراء يصدر 3 قرارات جديدة بشأن الإجازات المقبلة

سيارة المطربة

اللودر كسّر عربيتها .. مطربة شهيرة تتعرّض لحادث سير بالتجمع الخامس |شاهد

حالة الطقس

تغيرات مفاجأة في درجات الحرارة تبدأ غدا .. بيان مهم من هيئة الأرصاد

زيزو

حقيقة الصور المتداولة لـ زيزو في النادي الأهلي

شريهان

تفاصيل الحالة الصحية لـ شيريهان وحقيقة مرضها

كريم الحسيني

اللهم أجرني في مصيبتي.. كريم الحسيني يعلن تعرضه لحادث

رمضان صبحي

تطور مفاجئ .. بيان عاجل من منظمة مكافحة المنشطات بشأن قضية رمضان صبحي

صورة أرشيفية

الاتحاد الأوروبي يُعلن | 7 دول آمنة لعودة اللاجئين فورًا.. ومصر ضمن القائمة

ترشيحاتنا

بروتوكول تعاون بين محافظة المنيا وشركة لنقل الركاب

محافظ المنيا يوقع بروتوكول مع EUT لدعم نظام النقل بـ 15 أتوبيساً

جولة بمستشفى العجمي التخصصي

لمتابعة انتظام سير العمل.. جولة مفاجئة ومرور ميداني بمستشفى العجمي

محاضرات توعويه للطلاب

أسرة مستقرة تساوى مجتمعا آمنا.. معسكر توعوي لطلاب جامعة المنيا

بالصور

نضارة وخدود موردة.. فوائد يمنحها عصير البنجر للبشرة

عصير البنجر لوجه نضر موًرد و بشره رائعه
عصير البنجر لوجه نضر موًرد و بشره رائعه
عصير البنجر لوجه نضر موًرد و بشره رائعه

للسعال والأنفلونزا.. تعرف على فوائد البرتقال الصحية

.تعرف على فوائد البرتقال
.تعرف على فوائد البرتقال
.تعرف على فوائد البرتقال

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبادي؟

.ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبادى؟
.ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبادى؟
.ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبادى؟

طريقة عمل الكبده الإسكندراني بـ ربع كيلو فقط

طريقة عمل الكبده الاسكندراني بربع كيلو فقط
طريقة عمل الكبده الاسكندراني بربع كيلو فقط
طريقة عمل الكبده الاسكندراني بربع كيلو فقط

فيديو

شام الذهبي

إغلاق مركز تجميل مملوك لابنة المطربة أصالة بالقاهرة

دا فليب

تكريم رئاسي لـ«4 حيطان»| مُبادرة إنسانية تحمي النساء من العنف والتشرّد.. فدا فليب تكشف التفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: رقم لم ينتبه له أحد

د. محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: أزمة “تيك توك”.. تهديدات للأمن القومي أم صراع جيوسياسي؟

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: القاهرة - باريس .. رسائل بعلم الوصول

نهال علام

نهال علام تكتب: جيل العيال المحظوظة

المزيد