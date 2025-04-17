قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بينهم 16 طفلاً.. استشهاد 23 فلسطينيًا في خيم للنازحين بغارات جيش الاحتلال
أوفر دوز وحرق جـ.ـثة.. تفاصيل مثيرة في جريمـ.ـة سيدة أوسيم بعد سهرة حمراء
تباين أسعار مواد البناء في مصر يوم الخميس
المدارس تحذر الطلاب: ممنوع الغياب أثناء امتحانات شهر أبريل حرصا على "أعمال السنة"
الحكومة أصدرت القرار| مفاجأة تنتظر 4.5 مليون موظف خلال أيام.. وهذا موعد الزيادة
إعلام عبري: حماس لا تواجه الجيش الإسرائيلي مباشرة للحفاظ على قوتها
تحول مفاجئ وغير متوقع في حالة الطقس.. ماذا ينتظر المصريين الساعات المقبلة؟
وفاة سعد محمد ناشئ الزمالك السابق بعد معاناة مع السرطان
وزير الإسكان: عمل برنامج زمني أسبوعي لمتابعة المشروعات مع الشركات
حكم إطالة الإمام في الركوع ليلحق المأموم بالجماعة.. الإفتاء تحسم الجدل
الخميس أم الجمعة؟.. موعد العمل بالتوقيت الصيفي 2025 رسميًا
كيدهن عظيم.. حاولت الانتقام من طليقها فادعت تزعمه عصابة بالجيزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

أوفر دوز وحرق جـ.ـثة.. تفاصيل مثيرة في جريمـ.ـة سيدة أوسيم بعد سهرة حمراء

ارشيفية
ارشيفية
ندى سويفى

كشفت تحقيقات النيابة العامة بشمال الجيزة عن تفاصيل مثيرة في العثور على جثة سيدة متفحمة ملفوفة في سجادة بقطعة أرض زراعية بمدينة أوسيم حيث تبين أن الجثة لثلاثينية مسجلة آداب.

وأشارت التحقيقات إلى أن المجني عليها سبق اتهامها في عدة قضايا آداب وأنها تعرفت على شاب أقامت معه علاقة آثمة بعد ما اتفقا على سهرة حمراء داخل شقته تخللها تعاطيهما للمواد المخدرة "هيروين" إلا أن جرعة مخدر زائدة "اوفر دوز" أنهت حياة السيدة وفوجئ بها الشاب جثة هامدة.

وأضافت التحقيقات أن الشاب خشي من المساءلة القانونية فقرر التخلص من الجثة وقام بلفها في سجادة واستعار سيارة صديقه وانتظر حلول الليل ثم تخلص منها بإلقائها في قطعة أرض زراعية بأطراف البلد. 

ولم ينته الأمر إلى هذا الحد حيث مع الخيوط الأولى لفجر اليوم التالي عثر 3 رعاة أغنام على جثة السيدة وخشية التورط قرروا عدم ابلاغ الشرطة وأشعلوا النيران في الجثة لإخفاء ملامحها.

وقرّرت النيابة حجز صديق الفتاة ورعاة الاغنام 24 ساعة على ذمة التحريات.

و٩كان قد ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد بالعثور على جثة وسط أرض زراعية فى أوسيم.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين العثور على جثة فتاة بها آثار حروق بأنحاء جسدها، وتم نقلها إلى المشرحة تنفيذا لقرار النيابة العامة.

بتكثيف التحريات توصل رجال المباحث لهوية الفتاة، وتبين أنها كانت بصحبة شخص لتعاطى المواد المخدرة، وفارقت الحياة لتعاطيها جرعة زائدة، وعقب وفاتها قرر الشخص الذى كان بصحبتها التخلص من الجثة، فنقلها إلى أرض زراعية مكان العثور عليها.

وكشفت التحريات أن 3 أشخاص أثناء رعى الأغنام عثروا على الجثة، فأشعلوا النار بها، حتى لا يتم التحقيق معهم.

وألقى رجال المباحث القبض على المتهمين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

سيدة أوسيم سهرة حمراء النيابة العامة جثة سيدة متفحمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء

رئيس الوزراء يصدر 3 قرارات جديدة بشأن الإجازات المقبلة

سيارة المطربة

اللودر كسّر عربيتها .. مطربة شهيرة تتعرّض لحادث سير بالتجمع الخامس |شاهد

حالة الطقس

تغيرات مفاجأة في درجات الحرارة تبدأ غدا .. بيان مهم من هيئة الأرصاد

كريم الحسيني

اللهم أجرني في مصيبتي.. كريم الحسيني يعلن تعرضه لحادث

شريهان

تفاصيل الحالة الصحية لـ شيريهان وحقيقة مرضها

تحول مفاجئ وغير متوقع في حالة الطقس.. ماذا يتظر المصريين الساعات المقبلة؟

تحول مفاجئ وغير متوقع في حالة الطقس.. ماذا ينتظر المصريين الساعات المقبلة؟

صورة أرشيفية

الاتحاد الأوروبي يُعلن | 7 دول آمنة لعودة اللاجئين فورًا.. ومصر ضمن القائمة

بوبيندزا

مدرب بوبيندزا السابق: أشعر بالذنب لإقناعه بـ رابيد بوخارست بدلا من الزمالك

ترشيحاتنا

أرشيفية

أوهم ضحاياه بشهادات معتمدة.. حبس صاحب كيان تعليمي وهمي بالدقي

ارشيفيه

صدمتها سيارة مسرعة.. مصرع سيدة على الطريق الدولى بالدقهلية

شهادة الوفاة 2025

طريقة وخطوات استخراج شهادة الوفاة المميكنة 2025

بالصور

بكل بساطة.. طريقة عمل العيش الفينو

.طريقة عمل عيش الفينو
.طريقة عمل عيش الفينو
.طريقة عمل عيش الفينو

نضارة وخدود موردة.. فوائد يمنحها عصير البنجر للبشرة

عصير البنجر لوجه نضر موًرد و بشره رائعه
عصير البنجر لوجه نضر موًرد و بشره رائعه
عصير البنجر لوجه نضر موًرد و بشره رائعه

للسعال والأنفلونزا.. تعرف على فوائد البرتقال الصحية

.تعرف على فوائد البرتقال
.تعرف على فوائد البرتقال
.تعرف على فوائد البرتقال

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبادي؟

.ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبادى؟
.ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبادى؟
.ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبادى؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: رقم لم ينتبه له أحد

د. محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: أزمة “تيك توك”.. تهديدات للأمن القومي أم صراع جيوسياسي؟

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: القاهرة - باريس .. رسائل بعلم الوصول

نهال علام

نهال علام تكتب: جيل العيال المحظوظة

المزيد