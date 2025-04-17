وراثي أم مكتسب؟.. أسباب انتشار السرطان بين لاعبي كرة القدم

شهدت السنوات الأخيرة تزايدًا ملحوظًا في حالات الإصابة بالسرطان بين عدد من لاعبي كرة القدم حول العالم، سواء كانوا معتزلين أو ما زالوا على ملاعبهم.

وقد أثار الأمر تساؤلات حول الأسباب الحقيقية وراء هذا الارتفاع، وهل هي عوامل وراثية أم مكتسبة؟ وهل نمط حياة اللاعب هو السبب الخفي؟

دراسات طبية: مواد كيماوية في الملاعب الصناعية

ونشرت مجلة Environmental Research دراسة حذرت فيها من المواد الكيماوية الموجودة في بعض أنواع النجيل الصناعي المستخدم في الملاعب، والتي تحتوي على مركبات تُعرف باسم "PFAS" أو "المواد الكيميائية الأبدية"، وهي مواد مرتبطة ببعض أنواع السرطان مثل سرطان الخصية والكلى.

هل السرطان يهدد نجوم الكرة؟

أشعة الشمس وخطر سرطان الجلد

في دراسة أخرى نُشرت في British Journal of Sports Medicine، تم التحذير من التعرض المفرط لأشعة الشمس المباشرة، خاصة في الدول ذات المناخ الحار، حيث يرتفع خطر الإصابة بسرطان الجلد بين الرياضيين الذين يقضون وقتًا طويلاً في الهواء الطلق.

هل السرطان يهدد نجوم الكرة؟

خبراء يوضحون: ليست الأسباب وراثية فقط

قال الدكتور كريستيان وايبر، رئيس قسم الطب الرياضي في جامعة زيورخ، إن معظم حالات السرطان بين الرياضيين ليست نتيجة لعوامل وراثية فقط، بل قد تتأثر بنمط الحياة، والتعرض لمواد كيميائية، والإرهاق البدني الشديد.

وأضاف: "اللاعبون المحترفون يواجهون مستويات عالية من التوتر البدني، وإصابات متكررة، وتناول مستمر للمسكنات، وكلها عوامل قد تضعف الجهاز المناعي على المدى الطويل".

هل السرطان يهدد نجوم الكرة؟

هل المنشطات لها دور؟

في حالات نادرة، أُثيرت تساؤلات حول علاقة بعض المنشطات أو المكملات غير المرخصة بخطر الإصابة بالسرطان، خصوصًا إذا تم تناولها بشكل عشوائي دون رقابة طبية.

وقد نُشرت تحذيرات من قبل "الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات" WADA بشأن منتجات غير آمنة في السوق الرياضي.

هل السرطان يهدد نجوم الكرة؟

أمثلة لنجوم أُصيبوا بالسرطان

من أبرز الحالات التي أثارت الجدل، إصابة لاعب كرة القدم بنادي الزمالك إبراهيم شيكا واللاعب الإسباني السابق "لويس إنريكي" وابنته بسرطان العظام، وكذلك الحارس الهولندي "إيدوين فان دير سار" الذي خضع لفحوصات بعد اكتشاف ورم، إلى جانب إصابات متفرقة في الدوريات الأوروبية.