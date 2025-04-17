حشيش بـ4 ملايين جنيه.. القبض على تاجرى مخدرات بشمال سيناء

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عنصرين إجراميين بشمال سيناء وبحوزتهما كمية لمخدر الحشيش بلغت قيمتها المالية قرابة 4 ملايين جنيه.

ووردت معلومات أكدتها تحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن شمال سيناء بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام (عنصرين إجراميين – مقيمان بدائرة قسم شرطة الحسنة بشمال سيناء) بمحاولة جلب المواد المخدرة للإتجار بها بشمال سيناء.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وعُثر بحوزتهما على (أكثر من 36 كيلو جرام لمخدر الحشيش- سيارتين- الأدوات والأجهزة المستخدمة فى نشاطهما الإجرامى).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بقرابة (4 ملايين جنيه).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية فى مكافحة جرائم جلب المواد المخدرة والإتجار بها .