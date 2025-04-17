قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خطوات استخراج تراخيص بناء جديدة إلكترونيًا
وزارة الحج السعودية: 24 ألف زائر لـ منتدى العمرة في نسخته الثانية
الحكومة: جميع السلع الأساسية متوفرة بكميات آمنة داخل المنافذ التموينية
الحكومة: صرف مستحقات توريد القمح خلال 48 ساعة من تاريخ التسليم
رئيس النواب يهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة المجيد
قرار جمهوري بالموافقة على اتفاق منحة من كندا
ارتفاع درجات الحرارة بداية من اليوم .. والأرصاد تعلن التفاصيل.. فيديو
غرامة 3000 جنيه عقوبة استعمال أجهزة بالسيارة تؤثر على عمل الرادار
وزير الإسكان يتابع أعمال تطوير الطرق ورفع الكفاءة بعدد من المدن الجديدة
رئيس الوزراء يتابع مع المالية والتموين تأمين احتياجات المواطنين وتوفير السلع
وفاء عامر تعلق على فصل سلاف فواخرجي من نقابة الممثلين السورين
وزير التعليم العالي يبحث سبل تعزيز التعاون مع المجلس الثقافي البريطاني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

حشيش بـ4 ملايين جنيه.. القبض على تاجرى مخدرات بشمال سيناء

حشيش ب4 ملايين جنيه.. القبض على تاجرى مخدرات بشمال سيناء
حشيش ب4 ملايين جنيه.. القبض على تاجرى مخدرات بشمال سيناء
مصطفى الرماح

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عنصرين إجراميين بشمال سيناء وبحوزتهما كمية لمخدر الحشيش بلغت قيمتها المالية قرابة 4 ملايين جنيه.

ووردت معلومات أكدتها تحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن شمال سيناء بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام (عنصرين إجراميين – مقيمان بدائرة قسم شرطة الحسنة بشمال سيناء) بمحاولة جلب المواد المخدرة للإتجار بها بشمال سيناء.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وعُثر بحوزتهما على (أكثر من 36 كيلو جرام لمخدر الحشيش- سيارتين- الأدوات والأجهزة المستخدمة فى نشاطهما الإجرامى).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بقرابة (4 ملايين جنيه).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية فى مكافحة جرائم جلب المواد المخدرة والإتجار بها .

الاجهزة الامنية عنصرين إجراميين حشيش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كريم الحسيني

اللهم أجرني في مصيبتي.. كريم الحسيني يعلن تعرضه لحادث

محمود الخطيب

بعد الدعاء على الخطيب.. مصطفى القاضي يكشف حقيقة منشوره المثير على فيسبوك

الحكومة أصدرت القرار| مفاجأة تنتظر 4.5 مليون موظف خلال أيام.. وهذا موعد الزيادة

الحكومة أصدرت القرار| مفاجأة تنتظر 4.5 مليون موظف خلال أيام.. وهذا موعد الزيادة

تحول مفاجئ وغير متوقع في حالة الطقس.. ماذا يتظر المصريين الساعات المقبلة؟

تحول مفاجئ وغير متوقع في حالة الطقس.. ماذا ينتظر المصريين الساعات المقبلة؟

زوجة محمود الخطيب

رد فعل زوجة الخطيب على منشور مصطفى القاضي المسيء

زوجة ابراهيم شيكا

اتظلمتوا.. زوجة إبراهيم شيكا تنعي ناشيء الزمالك السابق سعد محمد

قراءة القران

هذه السورة تخفف سكرات الموت.. داوم عليها يرزقك الله حسن الخاتمة

مصطفي بدرة

هل الذهب الاستثمار الأمثل في الوقت الحالي؟.. خبير اقتصادي يجيب

ترشيحاتنا

وزير الدفاع السعودي - ارشيفي

وزير الدفاع السعودي يصل العاصمة الإيرانية طهران

ابنة رئيس كوريا الجنوبية السابق

غرامة 15مليون وون .. الحكم على ابنة رئيس كوريا الجنوبية السابق

أيمن الصفدي

الأردن .. الصفدي يزور سوريا ويلتقي الشرع والشيباني

بالصور

بكل بساطة.. طريقة عمل العيش الفينو

.طريقة عمل عيش الفينو
.طريقة عمل عيش الفينو
.طريقة عمل عيش الفينو

نضارة وخدود موردة.. فوائد يمنحها عصير البنجر للبشرة

عصير البنجر لوجه نضر موًرد و بشره رائعه
عصير البنجر لوجه نضر موًرد و بشره رائعه
عصير البنجر لوجه نضر موًرد و بشره رائعه

للسعال والأنفلونزا.. تعرف على فوائد البرتقال الصحية

.تعرف على فوائد البرتقال
.تعرف على فوائد البرتقال
.تعرف على فوائد البرتقال

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبادي؟

.ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبادى؟
.ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبادى؟
.ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبادى؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: رقم لم ينتبه له أحد

د. محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: أزمة “تيك توك”.. تهديدات للأمن القومي أم صراع جيوسياسي؟

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: القاهرة - باريس .. رسائل بعلم الوصول

نهال علام

نهال علام تكتب: جيل العيال المحظوظة

المزيد