القبض على عنصرين يتاجران في المخدرات بشمال سيناء

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عنصرين إجراميين بشمال سيناء وبحوزتهما كمية لمخدر الحشيش بلغت قيمتها المالية قرابة 4 ملايين جنيه.

ووردت معلومات أكدتها تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن شمال سيناء بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام (عنصرين إجراميين – مقيمان بدائرة قسم شرطة الحسنة بشمال سيناء) بمحاولة جلب المواد المخدرة للاتجار بها بشمال سيناء.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وعُثر بحوزتهما على (أكثر من 36 كيلو جرام لمخدر الحشيش- سيارتين- الأدوات والأجهزة المستخدمة فى نشاطهما الإجرامى).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بقرابة (4 ملايين جنيه) .

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية في مكافحة جرائم جلب المواد المخدرة والاتجار بها .