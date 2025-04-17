مي فاروق تستعد لطرح أغنية اللي شافنا من ألبوم تاريخي

تستعد الفنانة مي فاروق لطرح أغنية “ اللي شافنا”،والتي تعد واحدة من اغاني البومها الجديد" تاريخي" ، التي تقوم بطرحها تباعًا .

أغنية اللي شافنا ، تعد خامس اغاني البومها الجديد “ تاريخي” ،حيث سبق وان طرحت عدد من الاغاني ومنها أغنية “باركولي”.

وكانت قد طرحت النجمة مى فاروق، أغنيتها الرابعة بعنوان "كان نفسي أقابلك"، وهى إحدى أغنيات ألبومها الجديد، "تاريخى" التى قررت طرح أغنياته على فترات متقاربة، وطرحت الأن الأغنية علي اليوتيوب، وجميع المنصات الرقمية، ومحطات الراديو، وهى من كلمات تامر حسين، وألحان محمد النادي، وتوزيع موسيقى يحيى يوسف، ومن توزيع شركة "ديجيتال ساوند.

يذكر أن الفنانة مي فاروق كانت قد طرحت من قبل أغنيتها الأولى من ألبومها"تاريخى" وكانت بعنوان "باركوا " كلمات تامر حسين وألحان مدين وتوزيع موسيقى أحمد عبد السلام، وإخراج باسم دوما، وأغنيتها الثانية "سلطانة " كلمات عبد الرحمن محمد، وألحان مدين، وتوزيع موسيقى أحمد عبد السلام، وإخراج الفنان محمد العمروسى، فى أول تجربة إخراجية له مع الأغنيات، وأغنيتها الثالثة "ميزنى"، من كلمات تامر حسين، وألحان تامر عاشور، وتوزيع موسيقى أحمد إبراهيم.