بعد اختفائه 3 أشهر.. العثور على جثة الممثل الياباني ميزوكي إيتاجاكي

بعد بحث استمر لمدة 3 أشهر، عقب اختفائه بشكل مفاجئ، عثرت الشرطة على جثة الممثل الياباني ميزوكي إيتاجاكي، عن عمر يناهز 25 عامًا.

ونشرت إدارة أعمال الممثل الياباني بيانا قالت فيه: "نود أن نبلغكم أن الممثل "ميزوكي إيتاجاكي" قد وافته المنية نتيجة حادث مؤسف، نتوجه بخالص الشكر لجميع المعجبين الذين دعموا ميزوكي بحرارة، ولجميع الذين تعاونوا معه خلال حياته، بسبب معاناته من مرض نفسي منذ العام الماضي، فقد فُقد أثره منذ أواخر يناير من هذا العام".

وأضافت: "بمساعدة الشرطة والأصدقاء، استمرت جهود البحث، إلى أن تلقينا مؤخرًا إخطارًا من الشرطة بأنه تم العثور عليه متوفى في طوكيو، نعتذر بشدة عن تأخر هذا الإعلان، والذي تسبب في قلق كبير لمعجبيه".