لهذه الأسباب.. بيضة واحدة يوميا على الإفطار تضمن لك صحة أفضل

يُعد البيض من أكثر الأطعمة التي يُوصي بها خبراء التغذية لوجبة الإفطار، ليس فقط لسهولة تحضيره، بل لأنه يحتوي على قيمة غذائية عالية تجعله وجبة مثالية لبداية اليوم بنشاط وتركيز.

فوائد تناول البيض على الإفطار

وهناك العديد من الفوائد التي تحصل عليها عند تناول بيضة واحدة يوميًا في الصباح على الفطور ، وفقا لما نشر في موقع "هيلث شوتس"، إليك أبرز الفوائد:

ـ مصدر قوي للبروتين عالي الجودة:

البيض يحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية التي يحتاجها الجسم، ما يجعله عنصرًا فعّالًا لبناء العضلات وزيادة الشعور بالشبع.

فوا د تناول بيض على الإفطار

ـ يساعد في كبح الشهية:

تناول البيض على الإفطار يقلل من الإحساس بالجوع على مدار اليوم، ويقلل الرغبة في تناول الوجبات الخفيفة، مما يساعد في الحفاظ على الوزن.

ـ يُعزز وظائف الدماغ:

بفضل احتوائه على مادة الكولين، يساهم البيض في تحسين الذاكرة والتركيز، ويُعد مفيدًا جدًا للطلاب والأشخاص في بيئات العمل الذهني.

ـ يحافظ على صحة العيون:

يحتوي البيض على مضادات أكسدة، مثل: اللوتين والزياكسانثين، والتي تُقلل من فرص الإصابة بأمراض العين المرتبطة بالتقدم في العمر.

فوا د تناول بيض على الإفطار

ـ يقوي العظام:

البيض يحتوي على فيتامين D المهم لامتصاص الكالسيوم، مما يساعد في تقوية العظام والوقاية من الهشاشة، خاصة لمن لا يتعرضون للشمس بانتظام.

ـ يناسب مختلف الأنظمة الغذائية:

سواء كنت تتبع نظامًا قليل الكربوهيدرات، أو عالي البروتين، فإن البيض يعد خيارًا مناسبًا ومرنًا ضمن أي نظام غذائي صحي.

ـ اقتصادي وسهل التحضير:

يُعتبر البيض من أرخص مصادر البروتين المتوفرة في كل بيت، ويمكن تقديمه بعدة طرق شهية ومتنوعة.