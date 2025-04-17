الأوراق المطلوبة لـ ترخيص معمل تحاليل طبية

كشفت وزارة الصحة والسكان ، الأوراق والاشتراطات الخاصة للحصول على ترخيص معمل تحاليل طبية .

وقالت وزارة الصحة والسكان ، هناك معمل تحليل يمكن ترخيصه كمنشآة طبية منفصلة أو يتم الحاقه بمستشفي خاصة أو مركز طبي أو عيادات تخصصية.

واشارت وزارة الصحة والسكان ، إلى إنه يتم اصدار ترخيص معامل التحاليل الطبيية من الإدارة المركزية للمعامل

المستندات اللازمة لإصدار ترخيص معمل تحاليل طبية

. شهادة مزاولة المهنة

. أصل وصورة بطاقة صاحب المعمل

. فيش جنائي او بيان حالة وظيفية على الا يتعدي تاريخ استخراجه أكثر من ثلاث شهور

. عقد ايجار او تمليك مع اثبات تاريخه

. اصل وصورتين من الرسم الهندسي للمعمل

. صورة كارنيه الطبيب البشري المسئول عن سحب العينات في حالة اذا كان صاحب المعمل ليس طبيبا بشريا

. فيديو تفصيلي للمعمل بدءا باللافتات الخارجية وكل تفاصيل المعمل

. ايصال كهرباء في حالة وجود المعمل بالدور الارضي

. في حالة اذا كان صاحب المعمل صيدلي تقديم خطاب من ادارة الصيدلة أنه لا يدير صيدليات خاصة بالمحافظة

. ايصال سداد مبلغ 5000 جنيها و 4.5 جنيها لخزينة الإدارة.



المستندات اللازمة لاصدار ترخيص معمل تحاليل طبية

ملحق بمنشآة طبية خاصة



. صورة ترخيص المنشأة الطبية

. شهادة تسجيل المعمل في شهادة النقابة العامة للأطباء

. عقد الايجار او التمليك للمنشأة مع اثبات تاريخه

. شهادة مزاولة المهنة وصورة بطاقة الرقم القومي المدير للمنشأة

. خطاب من مدير المنشأة لتعيين المدير الفني للمعمل

. أصل وصورة بطاقة الرقم القومي لمدير المعمل

فيش جنائي او بيان حالة وظيفية لمدير المعمل علي الا يتعدي تاريخ استخراجه أكثر من ثلاث شهور

. أصل وصورتين من الرسم الهندسي للمعمل

. فيديو تفصيلي للمعمل بدءا باللافتات الخارجية وكل تفاصيل المعمل

. إيصال سداد مبلغ 5000 جنيها و 4.5 جنيها لخزينة الادارة

. تفويض من ادارة المنشأة بالتعامل علي وحدة التراخيص بخصوص تقديم الاوراق