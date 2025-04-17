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الأوراق المطلوبة لـ ترخيص معمل تحاليل طبية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأوراق المطلوبة لـ ترخيص معمل تحاليل طبية

معمل تحاليل طبية
معمل تحاليل طبية
عبدالصمد ماهر

كشفت وزارة الصحة والسكان ، الأوراق  والاشتراطات الخاصة للحصول على ترخيص معمل  تحاليل طبية . 

وقالت وزارة الصحة والسكان ،  هناك معمل تحليل  يمكن ترخيصه كمنشآة طبية منفصلة أو يتم الحاقه بمستشفي خاصة أو مركز طبي أو عيادات تخصصية. 

 واشارت وزارة الصحة والسكان ، إلى إنه يتم اصدار ترخيص معامل التحاليل الطبيية من  الإدارة المركزية للمعامل

المستندات اللازمة لإصدار ترخيص معمل تحاليل طبية

 

. شهادة مزاولة المهنة 
. أصل وصورة بطاقة صاحب المعمل 
. فيش جنائي او بيان حالة وظيفية على الا يتعدي تاريخ استخراجه أكثر من ثلاث شهور 
. عقد ايجار او تمليك مع اثبات تاريخه 
. اصل وصورتين من الرسم الهندسي للمعمل 
. صورة كارنيه الطبيب البشري المسئول عن سحب العينات في حالة اذا كان صاحب المعمل ليس طبيبا بشريا 
. فيديو تفصيلي للمعمل بدءا باللافتات الخارجية وكل تفاصيل المعمل 
. ايصال كهرباء في حالة وجود المعمل بالدور الارضي 
. في حالة اذا كان صاحب المعمل صيدلي تقديم خطاب من ادارة الصيدلة أنه لا يدير صيدليات خاصة بالمحافظة 
. ايصال سداد مبلغ 5000 جنيها و 4.5 جنيها لخزينة الإدارة. 


المستندات اللازمة لاصدار ترخيص معمل تحاليل طبية 
ملحق بمنشآة طبية خاصة 


. صورة ترخيص المنشأة الطبية 
. شهادة تسجيل المعمل في شهادة النقابة العامة للأطباء 
. عقد الايجار او التمليك للمنشأة مع اثبات تاريخه 
. شهادة مزاولة المهنة وصورة بطاقة الرقم القومي المدير للمنشأة 
. خطاب من مدير المنشأة لتعيين المدير الفني للمعمل 
. أصل وصورة بطاقة الرقم القومي لمدير المعمل 
فيش جنائي او بيان حالة وظيفية لمدير المعمل علي الا يتعدي تاريخ استخراجه أكثر من ثلاث شهور 
. أصل وصورتين من الرسم الهندسي للمعمل 
. فيديو تفصيلي للمعمل بدءا باللافتات الخارجية وكل تفاصيل المعمل 
. إيصال سداد مبلغ 5000 جنيها و 4.5 جنيها لخزينة الادارة 
. تفويض من ادارة المنشأة بالتعامل علي وحدة التراخيص بخصوص تقديم الاوراق

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