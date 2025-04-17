الأوراق المطلوبة لـ ترخيص معمل تحاليل طبية

كشفت وزارة الصحة والسكان ، الأوراق والاشتراطات الخاصة للحصول على ترخيص معمل تحاليل طبية .
وقالت وزارة الصحة والسكان ، هناك معمل تحليل يمكن ترخيصه كمنشآة طبية منفصلة أو يتم الحاقه بمستشفي خاصة أو مركز طبي أو عيادات تخصصية.
واشارت وزارة الصحة والسكان ، إلى إنه يتم اصدار ترخيص معامل التحاليل الطبيية من الإدارة المركزية للمعامل
المستندات اللازمة لإصدار ترخيص معمل تحاليل طبية
. شهادة مزاولة المهنة
. أصل وصورة بطاقة صاحب المعمل
. فيش جنائي او بيان حالة وظيفية على الا يتعدي تاريخ استخراجه أكثر من ثلاث شهور
. عقد ايجار او تمليك مع اثبات تاريخه
. اصل وصورتين من الرسم الهندسي للمعمل
. صورة كارنيه الطبيب البشري المسئول عن سحب العينات في حالة اذا كان صاحب المعمل ليس طبيبا بشريا
. فيديو تفصيلي للمعمل بدءا باللافتات الخارجية وكل تفاصيل المعمل
. ايصال كهرباء في حالة وجود المعمل بالدور الارضي
. في حالة اذا كان صاحب المعمل صيدلي تقديم خطاب من ادارة الصيدلة أنه لا يدير صيدليات خاصة بالمحافظة
. ايصال سداد مبلغ 5000 جنيها و 4.5 جنيها لخزينة الإدارة.
المستندات اللازمة لاصدار ترخيص معمل تحاليل طبية
ملحق بمنشآة طبية خاصة
. صورة ترخيص المنشأة الطبية
. شهادة تسجيل المعمل في شهادة النقابة العامة للأطباء
. عقد الايجار او التمليك للمنشأة مع اثبات تاريخه
. شهادة مزاولة المهنة وصورة بطاقة الرقم القومي المدير للمنشأة
. خطاب من مدير المنشأة لتعيين المدير الفني للمعمل
. أصل وصورة بطاقة الرقم القومي لمدير المعمل
فيش جنائي او بيان حالة وظيفية لمدير المعمل علي الا يتعدي تاريخ استخراجه أكثر من ثلاث شهور
. أصل وصورتين من الرسم الهندسي للمعمل
. فيديو تفصيلي للمعمل بدءا باللافتات الخارجية وكل تفاصيل المعمل
. إيصال سداد مبلغ 5000 جنيها و 4.5 جنيها لخزينة الادارة
. تفويض من ادارة المنشأة بالتعامل علي وحدة التراخيص بخصوص تقديم الاوراق