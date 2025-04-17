مدبولي على هجرة الأطباء إلى الخارج: هيجلبوا عملة صعبة لمصر .. فيديو

علق الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، علي هجرة الأطباء إلى الخارج، قائلاً “عدد الأطباء الذين كانوا يتخرجون من كليات الطب في السابق ٧٠٠٠ طبيب في العام ولكن الدولة قامت بزيادة هذا العدد ليصبح ٢٩ ألف طبيب سنوياً”.

وأضاف “مدبولي” خلال مؤتمر صحفي، أن عدد الملتحقين بكليات الطب في مصر هذا العام 29 ألف طبيب، وخروج الأطباء للعمل بالخارج شيء جيد ومشرف، وهذا تشجيع من الدولة للأطباء على الهجرة، والأمر ذاته للمهندسين وغيرها من القطاعات الأخرى.

وتابع رئيس مجلس الوزراء، أن ليس لدينا مشكلة لو هاجر 10 آلاف طبيب من نحو 29 ألف طبيب سيتم تخريجهم الأعوام المقبلة، وهذا الأمر من مصلحة الدولة سواء بكسب الخبرات أو جلب العملة الصعبة لمصر.