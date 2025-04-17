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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد وداع دوري أبطال أوروبا.. ضربة جديدة تعمق جراح ريال مدريد

ريال مدريد
ريال مدريد
محمد السعيد

تلقى فريق ريال مدريد ضربة موجعة بعد وداع مسابقة دوري أبطال أوروبا من الدور ربع النهائي على يد أرسنال.

وكان ريال مدريد خسر أمام أرسنال 3-0 في لقاء الذهاب، ثم خسر 2-1 في لقاء الإياب 2-1  أمس الأربعاء.

ضربة جديدة لريال مدريد 
 

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، أن الفحوصات الأولية لإصابة مبابي تشير  إلى وجود التواء خفيف في الكاحل الأيمن.
وأضافت أن مبابي سيخضع لمزيد من الاختبارات خلال الـ48 ساعة القادمة، لكن الوضع ليس خطيرا.
وأضافت أن مبابي لن يشارك مع ريال مدريد في مواجهة أتلتيك بلباو المقبلة، بسبب إيقافه مباراة واحدة للطرد في مباراة ألافيس الماضية بمسابقة الدوري الإسباني.

تعليق أنشيلوتي على وداع دوري أبطال أوروبا


قال كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "الخروج من دوري أبطال أوروبا مخيّب للآمال، ومن الطبيعي ان نفكر في ذلك، هذا هو الجانب الآخر لكرة القدم، هناك الجانب السعيد، الذي استمتعنا به مرات كثيرة؛ وهناك الجانب الحزين، علينا التعامل مع الجانب الحزين كما نتعامل مع الجانب السعيد، الآن لدينا ثلاث مسابقات وعلينا التركيز على الليجا، ونهائي كأس الملك وكأس العالم للأندية".

وتابع: "كلتا المباراتين، كان أرسنال أفضل منا، حاولنا كل شيء في المباراة.، كان من الممكن أن يتغير الوضع مع ركلة الجزاء التي حرمونا منها، لأنها كانت ستغير مجرى المباراة، لكن أرسنال دافع جيداً، ووجدنا صعوبة في إيجاد المساحات، من حيث الشدة، كنا أفضل، لكن ذلك لم يكن كافياً".
وأشار: "علينا رفع رؤوسنا عالياً لأننا قدمنا ​​أداءً رائعاً في هذه البطولة في السنوات الأخيرة، هذا العام، علينا أن نتحمل ونعاني. هذه أمور تحدث في الرياضة ولا يوجد فريق لا يُقهر. كنتُ واضحاً مع لاعبي فريقي. علينا رفع رؤوسنا عالياً، علينا التعلم والنضال في المباراة المقبلة".
وواصل: "استمراري في تدريب الفريق حتى كأس العالم للأندية؟ لا أستطيع التحدث عن ذلك الآن".
ويحمل فريق ريال مدريد لقب النسخة الماضية من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2023-2024.

ريال مدريد دوري أبطال أوروبا أرسنال مبابي أنشيلوتي

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