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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تفاصيل الموسم الجديد من مسلسل you قبل انطلاق عرضه بأيام

مسلسل you
مسلسل you
نجلاء سليمان

تطرح منصة نتفليكس الموسم الخامس والأخير من مسلسل الإثارة النفسية You بالكامل يوم 24 أبريل الجاري.

تتوفر جميع حلقات المسلسل العشر دفعةً واحدة على المنصة العالمية، بعد فترة طويلة من التحضير والانتظار. 

انطلق تصوير مسلسل You في مدينة نيويورك أواخر مارس 2024 واختُتمت في أغسطس من نفس العام. 

يعود الممثل بن بادجلي بشخصية جو جولدبرج، الذي يبحث عن “حياة سعيدة” وسط مدينة نيويورك، وتستأنف شارلوت ريتشي دور كيت لوكوود جولدبرج، الشريكة والداعمة الرئيسية للبطل.

وتنضم مادلين بروير لفريق المسلسل في دور “برونتي”، الكاتبة المسرحية الغامضة التي تقلب موازين الأحداث.

تطارد أشباح الماضي جو جولدبرج الذي يحاول بناء مستقبل هاديء، وتعيده ميوله القاتلة إلى دوامة العنف والخداع. 

تنظم نتفليكس احتفالية يوم 23 أبريل تتيح لجماهير “You” مشاهدة الحلقة الأولى قبل طرحها الرسمي، ويتبعها لقاء مباشر مع بن بادجلي وعدد من ضيوف العمل ضمن جلسة أسئلة وأجوبة عبر الإنترنت. 

انطلقت قصة المسلسل عام 2018 وحقق نجاحا كبيرا على مدار السنوات الماضية وتصدر بمواسمه قوائم الأعلى مشاهدة عبر نتفليكس. 

تدور أحداث مسلسلYou حول جو جولدبرج شاب هاديء يعمل في مكتبة لكنه في الحقيقة مريض نفسي يتطفل على الآخرين ويبحث عن الحب، وحينما لا يجده يقتل الشخصية التي كان واقعا في غرامها حتى يقابل شريكته التي تتمتع بنفس خصاله، ويكتشف أنها حاملا منه قبل أن يتركها.

نتفليكس منصة نتفليكس مسلسل You

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