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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

علاقة حرام باسم الحب.. حكاية خديعة سيدة ثرية لسرقتها

ارشيفية
ارشيفية
ندى سويفى

تباشر النيابة العامة بأكتوبر تحقيقات موسعة في تعرض سيدة ثرية لجريمة سرقة واحتجاز داخل شقة بمنطقة حدائق أكتوبر من عشيقها.

وكشفت التحقيقات أن السيدة اعتادت التشاجر مع زوجها ما دفعها للارتباط عاطفيا بعامل محل هواتف محمولة تعرفت عليه منذ فترة قريبة وبعد التواصل بينهما أوهمها بحبه لها والزواج منها في حالة الحصول على الطلاق، صدقت السيدة الثرية الشاب الثلاثيني وبالفعل تركت منزل الزوجية وذهبت للقاءه في شقة استأجرها بمنطقة حدائق أكتوبر.

أضافت التحقيقات أن السيدة مكثت مع ذلك الشاب ليلة في تلك الشقة مارسا خلالها الرذيلة بعدما خدعها باسم الحب والزواج بعد طلاقها من زوجها وعندما استيقظت في اليوم التالي اكتشفت اختفاء الشاب ومبالغ مالية ضخمة كانت بحوزتها تخطت ١٥٠ ألف جنيه وهاتفها المحمول كما اكتشفت احتجازها داخل الشقة ما دفعها للاستغاثة بالجيران وادعاء اختطافها حتى يتم تحريرها.

تلقى قسم شرطة حدائق أكتوبر، بلاغًا من الأهالي بسماع صوت استغاثة سيدة من احدى شقق بالعقار وادعاءها اختطافها، انتقلت على الفور أجهزة الأمن إلى مكان الواقعة، وبكسر باب الشقة تبين العثور على سيدة، أربعينية في حالة بكاء هيستيري  واتهامها شاب بسرقتها واحتجازها.


كشفت التحريات من خلال استجواب السيدة اعتيادها التشاجر مع زوجها، حتى تعرفت على عامل بمحل هواتف محمولة، في الثلاثينات من عمره وارتبطت به بعلاقة عاطفية، واتفقا على اللقاء بشقة استأجرها الشاب، بعدما تتخلى عن زوجها واثناء تواجدهما سويا أقاما علاقة محرمة بعدما خدعها المتهم باسم الحب، وفي الصباح عندما استيقظت اكتشفت سرقة أموال من داخل حقيبتها، عبارة عن 2900 دولار و500 يورو و150 جنيه إسترليني، وهاتفها المحمول، كما وجدت الباب مغلقًا لم تستطع الخروج، ولم يكن معها هاتفها المحمول، للاتصال بأحد لإنقاذها، فقررت الصراخ للاستغاثة بالأهالي.


وبسؤال مالك العمارة، قرر أن الشاب حضر له منذ يومين، وطلب تأجير الشقة لمدة عام ولكنه لا يعرفه شخصيًا، وتمكن رجال المباحث من تحديد هوية المتهم من خلال تفريغ كاميرات المراقبة وجار ضبطه، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

حرام باسم الحب خديعة سيدة ثرية أكتوبر النيابة العامة سرقة واحتجاز حدائق أكتوبر

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