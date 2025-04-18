في عيدها القومي.. محافظ أسيوط يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء بني عديات

وضع اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، اليوم الجمعة، إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء قرية بني عديات وذلك بمناسبة احتفالات المحافظة الرسمية بعيدها القومي الذي يوافق 18 أبريل من كل عام ويمثل تخليدًا وإحياءً لذكرى انتصار أهالي قرية بني عدي على الحملة الفرنسية عام 1799م.

جاء ذلك بحضور اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، وعدلي أبو عقيل سكرتير عام المحافظة، ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية ورجال الدين الإسلامي والمسيحى وجمع غفير من أهالي مركز منفلوط وأهالى وشباب قرية بني عديات .

تحية إلى شهداء الوطن

وهنأ المحافظ، أهالي أسيوط بمناسبة العيد القومي للمحافظة داعيا المولى عز وجل أن يعم الخير والنماء والأمن والأمان على كافة ربوع مصر، كما وجه التحية إلى شهداء الوطن من أبناء المحافظة الذين ضحوا بحياتهم فداءً لها.

وشهد اللواء هشام أبوالنصر، مؤتمرًا جماهيرًا مع أهالي قرية بني عدي بحضور مشايخ وعمد القرية والقرى المجاورة والقيادات الشعبية والطبيعية والعشرات من المواطنين، وأكد المحافظ أن هذا اليوم الخالد في تاريخ المحافظة شارك أبناء قرية بني عديات في التضحية والدفاع عن الوطن ضد الحملة الفرنسية، لافتا إلى أن ذلك اليوم يعيد لأذهاننا ما قاموا به من بطولات ويؤكد لنا أن الحفاظ على الوطن إنما يأتي بترابط واصطفاف جميع فئات الشعب رجالًا ونساءً وشبابًا وشيوخًا وأن الحفاظ على الوطن يأتي في المقام الأول بالاتحاد وإنكار الذات.