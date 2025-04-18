هدى رؤوف: إيران لا تشكل وزنا كبيرا في معادلة العلاقات بين أمريكا والصين

قالت الدكتورة هدى رؤوف، أستاذ العلوم السياسية ومدير وحدة الدراسات الإيرانية بالمركز المصري للفكر والدراسات، أن إيران لا تشكل وزنًا كبيرًا أو مؤثرًا في معادلة العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين.

وأوضحت في لقائها مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الصين تُعد من أكبر مستوردي النفط الإيراني، بنسبة تتراوح بين 10 إلى 15%، خاصة في ظل العقوبات المفروضة على طهران.

منفذ رئيسى لتسويق النفط

وتابعت هدى رؤوف تعتمد إيران على بكين كمنفذ رئيسي لتسويق نفطها، سواء بشكل مباشر أو عبر قنوات غير رسمية.



وأضافت هدى رؤوف أن بكين وموسكو، بصفتهما عضوين دائمين في مجلس الأمن، تمثلان مظلة حماية سياسية لطهران من خلال استخدام الفيتو، إلا أن ذلك لا يعني أن إيران تمثل أولوية في العلاقات الصينية الأمريكية.