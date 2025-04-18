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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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ضياء رشوان: مصر القوة العسكرية الأكبر في المنطقة والجهود مستمرة لوقف حرب غزة

ضياء رشوان
ضياء رشوان
عادل نصار

أكد ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن مصر تظل القوة العسكرية الأكبر في المنطقة، مشددًا على استمرار الجهود المصرية الحثيثة للحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بجميع مراحله.

وأشار ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات خلال تصريحات لـ القاهرة الإخبارية، إلى أن القاهرة واصلت جهودها الدؤوبة لتحقيق الاستقرار في قطاع غزة رغم استمرار العدوان الإسرائيلي، مؤكدًا أن مصر تتحرك على جميع المستويات لوقف نزيف الدم الفلسطيني.

وأوضح ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن الموقف المصري ينطلق من ثقلها العسكري والسياسي الإقليمي، ومن مسؤوليتها التاريخية تجاه القضية الفلسطينية، معتبرًا أن القاهرة تمتلك الأدوات والقدرات التي تؤهلها للعب هذا الدور المحوري.

ضياء رشوان الاستعلامات القضية الفلسطينية

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