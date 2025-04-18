أنا تحت أمر الدولة.. أول رد من مالك بلبن على إغلاق الفروع

رد المدير التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة بلبن، الدكتور مؤمن عادل، على أسباب إغلاق فروع بلبن، مشيرا إلى أنه مصري الجنسية وحاصل على بكالوريوس طب بيطري جامعة الإسكندرية.



وأضاف المدير التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة بلبن، الدكتور مؤمن عادل، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، أنه لا يوجد أي محضر ضد محل بلبن إلا محضر واحد في الشيخ زايد باشتباه تلبك معوي.

وتابع المدير التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة بلبن، الدكتور مؤمن عادل، أن كل الفروع الموجودة في مصر لا يوجد فيها أي مشاكل، مستدركاً أن تم اغلاق 6 برندات في يوم وليلة.

وتابع المدير التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة بلبن، الدكتور مؤمن عادل، أن :"أنا تحت أمر الدولة في أي حاجة تطلبها ومستعد لتنفيذ أي حاجة والعمال عندي في الفروع عددهم 25 ألف عامل بيسألوني هنعمل ايه ومش عارف أرد"