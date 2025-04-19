قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الخارجية الأمريكية تحذر من هجمات وشيكة في سوريا
تتويج يحيي الفخراني بجائزة شخصية العام الثقافية بالرباط
ليفربول يستعد لمواجهة حاسمة أمام ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي
أسعار استخراج بطاقة الرقم القومى 2025
إبراهيم فايق يكشف تفاصيل إنذار زيزو ضد الزمالك
هدد بالانسحاب.. أوكرانيا تعلق على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي
حكم نزول حمام السباحة بقصد التطهر من الجنابة.. اعرف رأي الشرع
نجم الزمالك السابق يوجه رسالة نارية لـ زيزو بعد تحرير محضر ضد الزمالك
سيف زاهر يكشف تفاصيل جلسة الشناوى مع الخطيب قبل مباراة الأهلى وصن داونز
يوسف عمر يكشف كواليس مشاركته فى مسلسل شباب امرأة
الأنبا باخوم يترأس صلوات بصخة الصلبوت من يوم الجمعة العظيمة بالزيتون| صور
بعد خفض جنودها.. القوات الأمريكية تعيد تمركزها في سوريا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

حكم نزول حمام السباحة بقصد التطهر من الجنابة.. اعرف رأي الشرع

نزول حمام السباحة للتطهر من الجنابة
نزول حمام السباحة للتطهر من الجنابة
أحمد سعيد

أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال يقول سائله ما حكم نزول حمام السباحة بغرض التطهر من الجنابة؟ مشيرة إلى أن الفقهاء اتفقوا على أن تعميم الجسد كله بالماء فرض في الغسل، وهذا هو القَدْر المتَّفق عليه بين الفقهاء.

وأضافت دار الإفتاء، عبر موقعها الإلكتروني، أن من نزل في البحر أو حمَّام السباحة وانغمس انغماسًا يَحْصُل منه تعميم الشَّعر والجسد بالماء، ناويًا رَفْع الجنابة، أجزأه ذلك في حصول الغُسْل الشرعي من الجنابة، موضحة أنه يُستحبُّ له التدليك خروجًا مِن خلاف مَن أوجبه من الفقهاء؛ إذ الخروج من الخلاف مستحبٌّ.

شروط تدليك الأعضاء عند الاغتسال من الجنابة

وأضافت دار الإفتاء أن الفقهاء اختلفوا في اشتراط دَلْك الأعضاء في الغُسْل: فيرى جمهور الفقهاء؛ من الحنفية والشافعية والحنابلة أنَّه من سُنن الغسل؛ حيث نصُّوا على أنَّ مجرد الانغماس في الماء كافٍ في تَحقُّق المفهوم الشرعي للغُسْل، ووافقهم في ذلك الإمام أبو الفرج المالكي.

وتابعت الإفتاء أنَّ الدَّلك من سنن الغسل ومستحبَّاته، وليس من فرائضه وأركانه؛ كما أوردت عدد من أقوال الفقهاء حول تللك المسألة ومنهم:

قال الإمام أبو بكر الزبيدي الحنفي في "الجوهرة النيرة" (1/ 10، ط. المطبعة الخيرية): [ولو انغمس الجنب في البحر، أو الغدير العظيم، أو الماء الجاري انغماسة واحدة ووصل الماء إلى جميع بدنه وتمضمض واستنشق أجزأه] اهـ.

وقال الإمام ابن عبد البر في "الكافي" (1/ 175، ط. مكتبة الرياض): [ذكر أبو الفرج أنَّه يجزي عند مالك: أن ينغمس الرجل في الماء إذا طال مكثه فيه، أو والى بصبِّ الماء على نفسه، حتَّى يعمَّ بدنه؛ قال: وهذا ينوب للمغتسل عن إمرار يديه على جسده؛ قال: وإلى هذا المعنى ذهب مالك.. ولكن المشهور من مذهب مالك: أنَّه لا يجزيه حتَّى يتدلَّك، وهو الصحيح إن شاء الله قياسًا على غسل الوجه] اهـ.

وقال الإمام النووي الشافعي في "روضة الطالبين" (1/ 7): [ولو انغمس جنب فيما دون قلَّتين حتَّى عمَّ جميع بدنه، ثمَّ نوى، ارتفعت جنابته بلا خلاف] اهـ.

وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (1/ 76): [ولو انغمس الجنب في ماءٍ كثير، أو توضَّأ في ماءٍ كثير، يغمس فيه أعضاءه.. صحَّ غُسله ووضوؤه] اهـ.

واستدلوا على ذلك بما روته أم سلمة رضي الله عنها، قَالَتْ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي فَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ؟ قَالَ: «لَا إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيْكِ الْمَاءَ فَتَطْهُرِينَ» أخرجه الإمام مسلم في "صحيحه".

ووجه الدلالة: أنَّ الحديث ليس فيه تعرُّضٌ للدَّلك، واسم الغُسْل شرعًا ولغةً لا يفتقر إليه. ينظر: "تحفة المحتاج" للإمام ابن حجر الهيتمي (1/ 280، ط. الحلبي).

بينما عدَّ المالكيةُ في المذهب الدَّلكَ من فرائض الغسل؛ قال العلامة الخرشي في "شرح مختصر خليل" (1/ 169، ط. دار الفكر): [يجب على مَن أراد أن يغتسل لشيءٍ مما مرَّ أن يدلك جسده] اهـ. وقوله: ممَّا مرّ، أي: من موجبات الغسل.

وقال العلامة الموَّاق المالكي في "التاج والإكليل" (1/ 322، ط. دار الكتب العلمية): [ولابن رشد: أجمعوا أنَّ الجنب إذا انغمس في النهر وتدلَّك فيه للغسل أنَّ ذلك يجزئه، وإن كان لم ينقل الماء بيديه إليه ولا صبَّه عليه] اهـ.

وحجة وجوب الدَّلْك: أنَّه داخلٌ في مسمَّى الغُسْل، فلا يحصل الغسل مِن دونه. ينظر: "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير" للإمام ابن عرفة الدسوقي (1/ 90، ط. دار الفكر).

دليل مشروعية الغسل

وأكدت الإفتاء أن الغسل مشروع بالكتاب والسنة والإجماع؛ مستشهدة بقول الله تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾ [البقرة: 222]؛ وقال جلَّ وعلا: ﴿وَاللهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ﴾ [التوبة: 108].

كما استشهدت الدار من السنة، بما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «تَحْتَ كُلِّ شَعَرَةٍ جَنَابَةً، فَاغْسِلُوا الشَّعَرَ، وَأَنْقُوا الْبَشَرَةَ» رواه الإمام الترمذي، وأبو داود، وابن ماجه في "السنن".

نزول حمام السباحة بغرض التطهر من الجنابة التطهر من الجنابة حكم نزول حمام السباحة بقصد التطهر من الجنابة الجنابة دار الإفتاء الإفتاء الغسل الاغتسال من الجنابة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف.. والتنفيذ الأسبوع المقبل

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف.. والتنفيذ الأسبوع المقبل

بلبن

أنا تحت أمر الدولة.. أول رد من مالك بلبن على إغلاق الفروع

الجمعة الساعة 12:00.. قدم ساعتك 60 دقيقة رسميًا هذا الموعد

الجمعة الساعة 12:00.. قدم ساعتك 60 دقيقة رسميًا هذا الموعد

سليمان عيد

جمال شعبان يكشف أسبابا جديدة عن وفاة سليمان عيد

من هو مؤمن عادل صاحب محلات بلبن في مصر

مفيش قشطوطة تاني.. من هو الدكتور مؤمن عادل صاحب محلات بلبن في مصر

بلبن

عمرو أديب يكشف سبب إغلاق بلبن ووهمي وشلتت وبهيج وكرم الشام وكنافة وبسبوسة

أحد فروع بلبن... أرشيفية

أول بيان من بلبن بعد إغلاق فروعها.. وسلامة الغذاء ترد: تسمم وألوان محظورة دوليا.. تفاصيل

وفاة الدكتورة ليلي البرادعي وزوجها ووزير التضامن تنعيها

وفاة الدكتورة ليلى البرادعي وزوجها.. ووزيرة التضامن تنعاها

ترشيحاتنا

أفشة

صورة أثارت الجدل.. ما سبب تواجد أفشة أمام نادي الزمالك؟

فوائد ومخاطر خل التفاح.. والطرق الصحيحة لاستخدامه

فوائد ومخاطر خل التفاح.. والطرق الصحيحة لاستخدامه

540 ألف جنيه.. وزارة العمل تعلن عن وظائف جديدة في البحرين| تفاصيل

وزارة العمل تعلن عن وظائف جديدة في البحرين| تفاصيل

بالصور

حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 19 إبريل 2025 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 19 إبريل 2025 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي
حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 19 إبريل 2025 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي
حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 19 إبريل 2025 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

برج الحمل حظك اليوم السبت 19 إبريل 2025.. كن مرنا في قراراتك

برج الحمل حظك اليوم السبت 19 إبريل 2025
برج الحمل حظك اليوم السبت 19 إبريل 2025
برج الحمل حظك اليوم السبت 19 إبريل 2025

برج الثور حظك اليوم السبت 19 إبريل 2025.. حافظ على الهدوء والتركيز

برج الثور حظك اليوم السبت 19 إبريل 2025
برج الثور حظك اليوم السبت 19 إبريل 2025
برج الثور حظك اليوم السبت 19 إبريل 2025

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 19 إبريل 2025 .. ثق بحدسك الداخلي

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 19 إبريل 2025
برج الجوزاء حظك اليوم السبت 19 إبريل 2025
برج الجوزاء حظك اليوم السبت 19 إبريل 2025

فيديو

بـ لبن اتقفل ليه

قصة أزمة محلات بـ لبن.. مفاجأت بالجملة وراء قرارات إغلاق فروع السلسلة

حفصة رزقى

الأولى سبب المشاكل والتانية مش خرابة بيوت.. حفصة رزقى دعمت زوجها بامرأة ثالثة

علياء صبحي

اللودر هشّم سيارتها .. تفاصيل حادث علياء صبحي بالتجمع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جيورجي بوريسينكو سفير روسيا في مصر

جيورجي بوريسينكو سفير روسيا في مصر يكتب: "المعايير المزدوجة للمحكمة الجنائية الدولية"

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: رقم لم ينتبه له أحد

د. محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: أزمة “تيك توك”.. تهديدات للأمن القومي أم صراع جيوسياسي؟

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: القاهرة - باريس .. رسائل بعلم الوصول

المزيد