تفاصيل صادمة عن وفاة آرون بوبيندزا: تعاطي غاز الضحك

كشفت صحيفة “فناتيك” الرومانية عن تفاصيل جديدة ومثيرة تتعلق بوفاة اللاعب الجابوني الراحل آرون بوبيندزا، مهاجم نادي تشجيانج إف سي الصيني، الذي وافته المنية الأسبوع الماضي في ظروف غامضة.

صديق مقرب يكشف: “كان يتعاطى غاز الضحك”

ذكر صديق مقرب من بوبيندزا يُدعى عبدول أن اللاعب كان يتعاطى غاز الضحك من خلال أظرف صغيرة، وهو ما أثّر بشكل كبير على حالته النفسية والجسدية. وأوضح أن بوبيندزا دخل في حالة من الاضطراب النفسي قبل أيام قليلة من وفاته، مشيرًا إلى أنه كان يمر بفترة صعبة.

نصائح تم تجاهلها وتحذيرات لم يُصغَ لها

حاول عبدول التدخل وإقناع بوبيندزا بالإقلاع عن تعاطي هذه المادة قائلاً له: “أنت تدمر مسيرتك”، إلا أن الأخير رفض النصيحة ورد: “إذا كانت لدي مشكلة، فأنا قادر على التعامل معها”. وأشار عبدول إلى أن بوبيندزا واصل تعاطي غاز الضحك حتى الليلة التي سبقت الحادثة، بل وحبس نفسه في المطبخ كي لا تتم مصادرة الأظرف منه.

انهيار مفاجئ بعد جلسة تدليك

في صباح اليوم التالي، توجه بوبيندزا إلى النادي برفقة صديقه والسائق. وبعد أن تلقى جلسة تدليك من الطاقم الطبي، فقد وعيه بشكل مفاجئ، ليتم نقله إلى المستشفى في حالة حرجة.

الوفاة المؤكدة والسقوط المأساوي

وفي بيان رسمي، أعلن الاتحاد الجابوني لكرة القدم وفاة آرون بوبيندزا إثر سقوطه من الطابق الحادي عشر من المبنى الذي كان يقطن فيه بالصين، ما شكّل صدمة كبيرة لجمهوره ومحبيه.

صفقة الزمالك التي لم تكتمل

وكان بوبيندزا قد اقترب سابقًا من الانضمام إلى نادي الزمالك المصري أثناء فترة لعبه مع رابيد بوخارست الروماني، إلا أن الصفقة لم تكتمل في اللحظات الأخيرة، قبل أن ينتقل إلى الدوري الصيني



