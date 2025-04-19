بعد رفعه من السينمات.. طرح عصابة الماكس على هذه المنصة

اعلنت منصة نتفليكس عن استعدادها لطرح فيلم “ عصابة الماكس” ، بعد رفعه من دور العرض السينمائي بأشهر قليلة.

ويقدم فيلم "عصابة الماكس" تجربة سينمائية استثنائية، حيث يجمع بين الإثارة والكوميديا بطريقة مميزة.

يشارك في البطولة نخبة من النجوم، منهم أحمد فهمي، لبلبة، روبي، أوس أوس، حاتم صالح، محمد لطفي، أحمد فهيم، ومصطفى بسيط، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف المميزين مثل أحمد السقا وهشام ماجد، مما يزيد من جاذبية الفيلم ويعد بتقديم أداء متميز.

الفيلم من تأليف أمجد الشرقاوي وفادي أبو السعود، ومن إخراج حسام سليمان، وإنتاج اتحاد الفنانين للسينما والفيديو.

وتدور أحداث فيلم "عصابة الماكس" في إطار من الأكشن والكوميديا حول "الماكس"، الذي اعتاد على القيام بعمليات السرقة والتهريب وحده دون أي مساعدة، وتتعقد الأمور عندما يتورط في عملية كبيرة تتطلب الاستعانة بمجموعة لمساعدته في تنفيذها، لكنه يكتشف أن من اختارهم يورطونه في مشاكل أكبر تهدد نجاح العملية.