حبيبة الملايين .. شركة كورية توقف إنتاج طرازين من سياراتها بسبب ضعف الطلب

كشفت مصادر صناعية كورية أن شركة هيونداي موتور ستقوم بوقف مؤقت لإنتاج طرازي أيونيك 5 وكونا الكهربائيين بالكامل في مصنعها الرئيسي بمدينة أولسان في كوريا الجنوبية، وذلك لمدة أسبوع بدءًا من 24 أبريل الجاري.

انخفاض الطلب في أسواق رئيسية

يأتي هذا القرار في ظل تباطؤ ملحوظ في الطلب على السيارات الكهربائية في أسواق مثل أوروبا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية.

وأشارت التقارير إلى أن الخطوة تستهدف التكيّف مع التراجع في مبيعات هذه الطرازات، لا سيما مع ضعف أداء هيونداي في بعض الأسواق، رغم المحاولات التسويقية والحوافز المالية.

تراجع الثقة محليًا وتباطؤ أوروبي

في كوريا الجنوبية، ساهمت الحرائق المرتبطة ببعض السيارات الكهربائية والتي تصدرت العناوين في العام الماضي في تقليل ثقة المستهلكين بالتقنية الكهربائية.

أما في أوروبا، فقد خرجت طرازات مثل أيونيك 5 وأيونيك 6 من قائمة أفضل 20 سيارة كهربائية مبيعًا في عام 2024، رغم أداء كونا الأفضل نسبيًا بحلولها في المركز الرابع عشر.

ويشار إلى أن السوق الأوروبية يشهد تباطؤًا عامًا في مبيعات السيارات الكهربائية، مع قيام العديد من الحكومات بتقليص أو إلغاء برامج الدعم المالي المخصصة لشراء هذه الفئة من المركبات.

في المقابل، كان أداء هيونداي في السوق الأمريكية أفضل نسبيًا، حيث سجلت الشركة 44,400 وحدة مباعة من أيونيك 5 خلال عام 2024، بزيادة نسبتها 31%، بينما تراجعت مبيعات أيونيك 6 بنسبة 6% إلى 12,264 وحدة.

ولم تفصح الشركة عن تفاصيل مبيعات كونا بين نسختيها الكهربائية والعادية.

تزامن قرار هيونداي مع تصاعد التوترات التجارية، بعد أن فرضت إدارة ترامب رسومًا جمركية بنسبة 25% على السيارات المستوردة، قبل أن تُجمد تطبيقها مؤقتًا لمدة 90 يومًا.

ورغم محاولة الشركة تنشيط المبيعات من خلال عروض تمويل بدون فوائد ومساعدات مالية للدفعة الأولى في أوروبا وأمريكا، إلا أن النتائج لم تكن بالمستوى المطلوب، بحسب مصادر وكالة يونهاب للأنباء.

توقف متكرر يعكس تحديات السوق

يُعد هذا التوقف هو الثاني من نوعه في مجمع أولسان خلال العام الجاري، بعد أن علّقت الشركة الإنتاج لمدة خمسة أيام في فبراير الماضي بسبب ظروف مشابهة.

وتؤكد هذه التطورات على حجم التحديات التي تواجهها شركات السيارات الكهربائية في ظل التغيرات في السياسات والدعم وتوجهات المستهلكين.