قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أفشة وبن شرقي.. تعرف على دكة بدلاء النادي الأهلي أمام صن داونز
قاهر إفريقيا.. إسلام صادق يعلق على مباراة الأهلي وصن داونز
تعرف على بدلاء الأهلي أمام صن داونز فى دوري أبطال إفريقيا
بوادر بحل أزمة شركة بلبن
مفاجآت بالجملة.. كولر يعلن تشكيل الأهلي أمام صن داونز
برلماني: تخصيص 78 مليار جنيه للصناعة والتصدير يؤكد اهتمام الدولة بالاقتصاد
وزير الخارجية الإيراني: إسرائيل العائق الوحيد أمام إخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية
كم عدد أيام الحج.. من يوم التروية إلى طواف الوداع بطريقة سهلة؟
مدير معهد اللغات للقوات المسلحة في حوار لـ "صدى البلد": نقوم بتدريس 16 لغة.. ولدينا بروتوكولات تعاون مع المعاهد والجامعات العالمية
المشاط: 194 مشروعًا و13 مليار يورو استثمارات للبنك الأوروبي منذ 2012
أبو الغيط يدق ناقوس الخطر: الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل العمل العربي
ترامب: لا أستعجل ضرب إيران ويمكنها "العيش بسعادة دون موت" بهذا الشرط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بوادر بحل أزمة شركة بلبن

بلبن
بلبن
يارا أمين

قدمت شركة بلبن الشكر  الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعدتدخله شخصيًا لحل أزمة غلق محلات الشركة.

وذكرت الشركة في بيان عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك: "تتقدم شركة “بـ لبن” – إدارةً وعاملين – بخالص الشكر وعظيم الامتنان إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، على رعايته الكريمة واهتمامه الأبوي، ومتابعته الحثيثة لكل ما يمس أبناء هذا الوطن.

وقد تلقت الشركة، بكل فخر وامتنان، استجابة سريعة وتدخلاً مباشرًا من فخامتكم دعوة لعقد اجتماع عاجل مع الجهات المختصة، للالتزام الكامل بمعايير السلامة داخل السوق المصري تحت إشراف كامل من الجهات المختصة، مع الالتزام بجميع اشتراطات السلامة والمعايير المنظمة للعمل داخل السوق المصري.

هذا القرار الكريم يعكس مدى جدية الدولة المصرية، بقيادة فخامتكم، في تحقيق التوازن بين تطبيق القانون، والحفاظ على الكيانات الوطنية الجادة التي نشأت في هذا الوطن، وتشغل أبناءه، وتُصدّر اسمه إلى الخارج بفخر.

ونُعبّر عن عميق شكرنا للجهات المعنية على تواصلها المباشر، ومهنيتها الرفيعة، وتعاملها المُنصف، الذي يؤكد أن مصر الجديدة هي دولة مؤسسات وعدل وإنصاف.

ونؤكد من جانبنا التزامنا الكامل بكل ما يصدر عن الجهات الرقابية، واستعدادنا المستمر لتصحيح أي ملاحظات، والعمل بكل شفافية وتعاون لتقديم منتج يليق بالمستهلك المصري ويُشرف اسم مصر في الداخل والخارج.

إن توجيهات فخامتكم الحكيمة كانت – وستظل – مصدر طمأنينة لكل مستثمر مصري، ولكل شاب قرر أن يحلم في بلده، وينجح من أرضه.

ونعاهد الله ثم قيادتنا بأن نخرج من هذه الأزمة أقوى، وأكثر التزامًا، وأكثر وعيًا برسالتنا ومسؤوليتنا تجاه هذا الوطن العظيم.

حفظ الله مصر، وحفظ قائدها، ووفقنا جميعًا لما فيه الخير لمستقبلها..إدارة شركة “بـ لبن”".

عبدالفتاح السيسي بلبن فيسبوك رئيس جمهورية مصر العربية القانون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

4 أيام إجازة في هذا الأسبوع بأمر الحكومة.. هل الأحد عطلة رسمية؟

4 أيام إجازة في هذا الأسبوع بأمر الحكومة.. هل الأحد عطلة رسمية؟

رئيس الوزراء مصطفى مدبولي

بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف.. قرار حكومي رسمي والزيادة في هذا الموعد

عباس شومان

شومان يوضح حكم كتابة الرجل أمواله لبناته لحرمان أعمامهن من الميراث

أسعار الدواجن

انخفاض مستمر | تراجع أسعار الدواجن اليوم.. ومفاجأة فى ثمن البانيه

سليمان عيد وحمدي الميرغني

وفاة سليمان عيد.. أعرف صلة القرابة بينه وحمدي الميرغني

زيادة المعاشات 2025.. الحكومة تحدد الموعد الرسمي والنسبة

زيادة المعاشات 2025.. الحكومة تحدد الموعد الرسمي والنسبة

صورة أرشيفية

مصرع وكيل نيابة في إنقلاب سيارة ملاكي بالطريق الإقليمي بالشرقية

4 فئات ممنوعة تمامًا من الفسيخ والرنجة

تحذير طبي قبل شم النسيم 2025..4 فئات ممنوعة تمامًا من الفسيخ والرنجة

ترشيحاتنا

طه دسوقي

المحترمين مايعملوش كدة.. تعليق ناري من طه دسوقي على تصوير الجنازات

صلاح السعدني

أحمد السعدني يحيي ذكرى والده بكلمات مؤثرة

إنجي كيوان

إنجي كيوان تكشف عن جنسيتها الحقيقية

بالصور

مدير معهد اللغات للقوات المسلحة في حوار لـ "صدى البلد": نقوم بتدريس 16 لغة.. ولدينا بروتوكولات تعاون مع المعاهد والجامعات العالمية

اللواء تيسير محمد العطار مع الزميل محمد إبراهيم
اللواء تيسير محمد العطار مع الزميل محمد إبراهيم
اللواء تيسير محمد العطار مع الزميل محمد إبراهيم

فورد في ورطة.. 40 عملية استدعاء كبرى في عام واحد

فورد
فورد
فورد

لا أحد يشتري سيارات جديدة في روسيا.. ما القصة؟

سيارات روسيا
سيارات روسيا
سيارات روسيا

الخيال يتحقق.. أول سيارة أجرة طائرة تستعد لنقل الركاب عبر الجو

أول سيارة أجرة طائرة
أول سيارة أجرة طائرة
أول سيارة أجرة طائرة

فيديو

هبوط اضطراري

بسبب أرنب.. هبوط اضطراري لطائرة أمريكية بعد تدمير أحد محركاتها

سارة العويدان وحسام حبيب

أهلي هيرفضوا.. أول تعليق من سارة عوادين على خطوبتها من حسام حبيب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جيورجي بوريسينكو سفير روسيا في مصر

جيورجي بوريسينكو سفير روسيا في مصر يكتب: "المعايير المزدوجة للمحكمة الجنائية الدولية"

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: رقم لم ينتبه له أحد

د. محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: أزمة “تيك توك”.. تهديدات للأمن القومي أم صراع جيوسياسي؟

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: القاهرة - باريس .. رسائل بعلم الوصول

المزيد