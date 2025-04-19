بوادر بحل أزمة شركة بلبن

قدمت شركة بلبن الشكر الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعدتدخله شخصيًا لحل أزمة غلق محلات الشركة.

وذكرت الشركة في بيان عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك: "تتقدم شركة “بـ لبن” – إدارةً وعاملين – بخالص الشكر وعظيم الامتنان إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، على رعايته الكريمة واهتمامه الأبوي، ومتابعته الحثيثة لكل ما يمس أبناء هذا الوطن.

وقد تلقت الشركة، بكل فخر وامتنان، استجابة سريعة وتدخلاً مباشرًا من فخامتكم دعوة لعقد اجتماع عاجل مع الجهات المختصة، للالتزام الكامل بمعايير السلامة داخل السوق المصري تحت إشراف كامل من الجهات المختصة، مع الالتزام بجميع اشتراطات السلامة والمعايير المنظمة للعمل داخل السوق المصري.

هذا القرار الكريم يعكس مدى جدية الدولة المصرية، بقيادة فخامتكم، في تحقيق التوازن بين تطبيق القانون، والحفاظ على الكيانات الوطنية الجادة التي نشأت في هذا الوطن، وتشغل أبناءه، وتُصدّر اسمه إلى الخارج بفخر.

ونُعبّر عن عميق شكرنا للجهات المعنية على تواصلها المباشر، ومهنيتها الرفيعة، وتعاملها المُنصف، الذي يؤكد أن مصر الجديدة هي دولة مؤسسات وعدل وإنصاف.

ونؤكد من جانبنا التزامنا الكامل بكل ما يصدر عن الجهات الرقابية، واستعدادنا المستمر لتصحيح أي ملاحظات، والعمل بكل شفافية وتعاون لتقديم منتج يليق بالمستهلك المصري ويُشرف اسم مصر في الداخل والخارج.

إن توجيهات فخامتكم الحكيمة كانت – وستظل – مصدر طمأنينة لكل مستثمر مصري، ولكل شاب قرر أن يحلم في بلده، وينجح من أرضه.

ونعاهد الله ثم قيادتنا بأن نخرج من هذه الأزمة أقوى، وأكثر التزامًا، وأكثر وعيًا برسالتنا ومسؤوليتنا تجاه هذا الوطن العظيم.

حفظ الله مصر، وحفظ قائدها، ووفقنا جميعًا لما فيه الخير لمستقبلها..إدارة شركة “بـ لبن”".