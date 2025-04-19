قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هشام ربيع: الحجاب فريضة ربانية وليس عادة اجتماعية ولا يخضع للمزاج
مفاوضات إيران وأمريكا تتصدر الصحف العالمية: توتر دبلوماسي وتشكيك في فرص النجاح | تقرير
دوري أبطال أفريقيا.. تعادل سلبي بين الأهلي وصن داونز بعد ربع ساعة
قرار عاجل ضد الإعلامي إبراهيم فايق في تسريب فيديوهات غرفة الفار
إصابة إمام عاشور فى أول دقيقة من مباراة الأهلي وصن داونز فى أبطال أفريقيا
الولايات المتحدة تعد مسودة للإشراف على وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا
عباد الرحمن.. هل قيام الليل بسورة البقرة يحقق المستحيل ؟
على خُطى صلاح.. لاعب يمدد عقده مع ليفربول لعامين إضافيين
استهداف دبابة إسرائيلية بصاروخ كورنيت على حدود قطاع غزة
ظهور "النور المقدس" من قبر المسيح بمدينة القدس المحتلة
افتتاح معرض الزهور.. توفير منتجات بأسعار رمزية تبدأ من 5 جنيهات فقط
إسماعيل يوسف يشن هجوما على زيزو بسبب شكوى الزمالك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بمناسبة عيد القيامة .. دوللي شاهين تطرح أغنية اليوم

دوللي شاهين
دوللي شاهين
سعيد فراج

طرحت الفنانة دوللي شاهين، أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم اليوم من كلمات الأب بيتر حنا، بمناسبة عيد القيامة، للأخوة الأقباط. 

وطرحت دوللي شاهين، أغنية اليوم، عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب. 

أعمال دوللي شاهين

وكانت طرحت  المطربة  اللبنانية دوللي شاهين  أغنيتها الجديدة «روح زورن»، بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة عبر  موقع الفيديوهات يوتيوب وعلى جميع المنصات الرقمية الموسيقية وحققت الأغنية نسبة استماع ومشاهدة مرتفعة بعد طرحها بساعات قليلة. 

والأغنية  من كلمات جوزيف حرب،وألحان فولكور، وتوزيع أحمد عبد العزيز، اخراج مؤمن يوسف، وتصوير محمد السيد, استوديو السيد علي.

يذكر أن أحدث أعمال الفنانة دوللي شاهين، أغنيات '«انا الحاجة الحلوة»، « ست البنات '»، حوش الدلع«حكاية بن»، «حبيبتي يا أمي»، و«الملكة QUEEN»، التي طرحتها عبر قناتها الخاصة بموقع يوتيوب.

أغنية «أنا الحاجة الحلوة» من كلمات السيد على، والحان احمد يوسف، توزيع طارق حسيب، والكليب من إخراج مؤمن يوسف، ومدير التصوير مصطفي أحمد،اشراف فني موسيقي احمد عبد العزيز.

يذكر أن تخطت المطربة اللبنانية دوللي شاهين، من خلال أغنيتها "انا الحاجة الحلوة" بعد مرور اسبوع على طرحها عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والتى صورتها على طريقة الفيديو كليب، ونالت الأغنية اعجاب جمهورها و حققت ربع مليون مشاهد فى خلال اسبوع فقط.

والأغنية "انا الحاجة الحلوة تحت إدارة المخرج مؤمن يوسف، و مدير التصوير مصطفي احمد من، كلمات السيد علي، والحان احمد يوسف، توزيع طارق حسيب، مستشار إعلامي عصام ميلاد نصرالله، اشراف فني موسيقي احمد عبد العزيز .

وقبل أشهر، طرحت دوللي شاهين، أغنية “دوللي ست البنات” عبر صفحتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب" وعلى كل مواقع التواصل الاجتماعي و المنصات الإلكترونية.

أغنية دوللي ست البنات، من كلمات أحمد الشاعر، وألحان مادو فتحي، وتوزيع أحمد عبد العزيز، ومستشار إعلامي عصام ميلاد نصر الله، تحت إدارة المخرج مؤمن يوسف.

دوللي شاهين الفنانة دوللي شاهين عيد القيامة أعمال دوللي شاهين أغاني دوللي شاهين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

4 أيام إجازة في هذا الأسبوع بأمر الحكومة.. هل الأحد عطلة رسمية؟

4 أيام إجازة في هذا الأسبوع بأمر الحكومة.. هل الأحد عطلة رسمية؟

رئيس الوزراء مصطفى مدبولي

بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف.. قرار حكومي رسمي والزيادة في هذا الموعد

عباس شومان

شومان يوضح حكم كتابة الرجل أمواله لبناته لحرمان أعمامهن من الميراث

صورة أرشيفية

مصرع وكيل نيابة في إنقلاب سيارة ملاكي بالطريق الإقليمي بالشرقية

سليمان عيد وحمدي الميرغني

وفاة سليمان عيد.. أعرف صلة القرابة بينه وحمدي الميرغني

أسعار الدواجن

انخفاض مستمر | تراجع أسعار الدواجن اليوم.. ومفاجأة فى ثمن البانيه

زيادة المعاشات 2025.. الحكومة تحدد الموعد الرسمي والنسبة

زيادة المعاشات 2025.. الحكومة تحدد الموعد الرسمي والنسبة

4 فئات ممنوعة تمامًا من الفسيخ والرنجة

تحذير طبي قبل شم النسيم 2025..4 فئات ممنوعة تمامًا من الفسيخ والرنجة

ترشيحاتنا

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | ماذا يحدث للجسم عند شرب عصير البرتقال في الصباح؟.. جمال شعبان يكشف أسباب جديدة عن وفاة سليمان عيد

سليمان عيد

جمال شعبان عن سبب وفاة سليمان عيد: توقف مفاجئ للقلب الطيب البسيط

الكنافة

طريقة عمل الكنافة في المنزل زي المحلات

بالصور

محافظ الشرقية يُشارك فى الاجتماع الأول لمجلس أمناء جامعة الزقازيق الأهلية

جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق

مدير معهد اللغات للقوات المسلحة في حوار لـ "صدى البلد": نقوم بتدريس 16 لغة.. ولدينا بروتوكولات تعاون مع المعاهد والجامعات العالمية

اللواء تيسير محمد العطار مع الزميل محمد إبراهيم
اللواء تيسير محمد العطار مع الزميل محمد إبراهيم
اللواء تيسير محمد العطار مع الزميل محمد إبراهيم

فورد في ورطة.. 40 عملية استدعاء كبرى في عام واحد

فورد
فورد
فورد

لا أحد يشتري سيارات جديدة في روسيا.. ما القصة؟

سيارات روسيا
سيارات روسيا
سيارات روسيا

فيديو

سليمان عيد

اللحظات الأخيرة في حياة سليمان عيد| ماذا حدث قبل الوفاة بـ19 ساعة؟

هبوط اضطراري

بسبب أرنب.. هبوط اضطراري لطائرة أمريكية بعد تدمير أحد محركاتها

سارة العويدان وحسام حبيب

أهلي هيرفضوا.. أول تعليق من سارة عوادين على خطوبتها من حسام حبيب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جيورجي بوريسينكو سفير روسيا في مصر

جيورجي بوريسينكو سفير روسيا في مصر يكتب: "المعايير المزدوجة للمحكمة الجنائية الدولية"

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: رقم لم ينتبه له أحد

د. محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: أزمة “تيك توك”.. تهديدات للأمن القومي أم صراع جيوسياسي؟

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: القاهرة - باريس .. رسائل بعلم الوصول

المزيد