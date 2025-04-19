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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

بسبب مصروف البيت.. إمرأة تقـ.تل زوجها طعـ.نا إثر مشاجرة أسرية بالمحلة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الغربية أحمد علي

شهدت قرية محلة أبو علي التابعة لمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية اليوم واقعة مؤسفة مأساوية حيث  أقدمت زوجة على قتل زوجها طعنًا بواسطة أداة حادة "سكين" إثر مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة داخل منزل الزوجية.

تفاصيل الحادث 


وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة المحلة يفيد بورود بلاغ  من نقطة شرطة مستشفى المحلة العام، يفيد بوصول شاب في العقد الرابع من عمره جثة هامدة، مصابًا بطعنة نافذة في الفخذ الأيسر. وبالفحص تبين أن الضحية يُدعى "أحمد.ع" ويبلغ من العمر 33 عامًا، ويقيم بقرية محلة أبو علي.

جهود أمنية 


وبنقنين الإجراءات الأمنية وبأعداد الاكمنه الثابته والمتحركة تمكن ضباط مباحث مركز المحلة من ضبط الزوجه واقتيادها إلي ديوان المركز لعرضها علي جهات التحقيق وعللت ارتكابها الواقعة لخلافات علي مصروف البيت.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

زوجه تتخلص من زوجها أمن الغربية ردع مخالفين النيابة العامة المحلة الكبرى خلافات مصروف البيت

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