صوت مصر .. أنغام تتصدر التريند بعد حفلها الأخير في جدة

تصدر اسم الفنانة أنغام مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية بعد حفلها الأخير الذي أحيته في مدينة جدة، يوم الخميس الماضي، وشهد تفاعلا كبيرا من جمهورها على أغانيها المميزة.

وفي هذا السياق، نشرت الصفحة الرسمية للجهة المنظمة للحفل، عبر موقع إنستجرام، مقطع فيديو من حفل أنغام، مصحوبا بتعليق: “إذا قلنا صوت مصر؛ فنحن بنعني صوت الحب، صوت العتاب، صوت المشاعر اللي صعب تنوصف.. أنغام ومجموعة من الروائع الذى زينت بها تاريخها الغنائي الطويل”.

حفلات أنغام ٢٠٢٥

على صعيد متصل، تستعد الفنانة أنغام، لإحياء حفل غنائي في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، يوم 2 مايو 2025، ضمن سلسلة حفلات الربيع.



حفل أنغام في مسقط

تستعد الفنانة أنغام أيضا لإحياء حفل غنائي لها في عاصمة سلطنة عُمان «مسقط» يوم 9 مايو 2025، ضمن سلسلة حفلات الربيع.

وتحيي أنغام حفلها في مسقط على مسرح مدينة العرفان، بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض.

وأعلنت الشركة المنظمة لحفل الفنانة أنغام، في مسقط، عن طرح تذاكر الحفل للحجز الإلكتروني للجمهور.

وجاءت أسعار تذاكر حفل أنغام، في مسقط، بما يقابل الجنيه المصري، بين الفئات التالية: (2785.83 جنيه، 4643.06 جنيه، 5969.64 جنيه، 9949.40 جنيه، 16582.34 جنيه، 23215.28 جنيه، 36481.15 جنيه.