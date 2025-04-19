محافظ الإسكندرية يقدم التهنئة للكنيسة المرقسية بمناسبة عيد القيامة

أجرى محافظ الإسكندرية الفريق أحمد خالد حسن سعيد، زيارة إلى المقر البابوي لبطريركية الأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية، لتقديم التهنئة للإخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد وأعياد شم النسيم، وذلك بحضور الأنبا بافلي أسقف قطاع المنتزه، والأنبا إيلاريون أسقف قطاع غرب، والأنبا هيرمينا أسقف قطاع شرق، والقمص إبرآم إميل وكيل قداسة البابا بالإسكندرية.

وأعرب المحافظ، في كلمته، عن اعتزازه بمشاركة الأقباط احتفالاتهم بعيد القيامة المجيد وأعياد شم النسيم، مؤكداً أن أواصر المحبة والتلاحم بين أبناء الوطن هي الركيزة الأساسية لبناء مصر الحديثة، وأشاد بالدور الرائد الذي تقوم به الكنيسة في غرس قيم التسامح والتعايش السلمي بين أفراد المجتمع.

وأكد محافظ الإسكندرية أن ما يميز مصر هو تماسك النسيج الوطني مما يعزز من استقرار الوطن ويعطي دفعة قوية لمسيرة التنمية، قائلاُ " أن مصر في أمان وستظل في أمان"، واختتم كلمته بتوجيه التهنئة لجميع القيادات الكنسية وأبناء الكنيسة الأرثوذكسية بهذه المناسبة المباركة.

من جانبه، ثمّن نيافة الأنبا بافلي زيارة محافظ الإسكندرية والقيادات المرافقة له، مؤكداً أن هذه اللفتة تعكس عمق العلاقات وروح المحبة التي تجمع المصريين، وأن هذه المناسبات تمثل فرصة لتعزيز مبادئ المواطنة والتعاون من أجل بناء وطن قوي متماسك.

شهد الاحتفال الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، ووفد من مديرية أوقاف الإسكندرية والأزهر و بيت العائلة، والصحة، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، وممثلي نقابة الصحفيين، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.