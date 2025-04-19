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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

برشلونة يفوز على سيلتا فيجو برباعية ويعزز صدارته للدوري الإسباني

برشلونة
برشلونة
القسم الرياضي

فاز فريق برشلونة على نظيره سيلتا فيجو، برباعية مقابل ثلاثة أهداف، في إطار الجولة 32 ببطولة الدوري الإسباني.

وجاءت رباعية برشلونة عن طريق فيران توريس وداني أولمو ورافينيا (هدفين) في الدقائق 12، 64، 68، 90+8.

فيما جاءت ثلاثية سيلتا فيجو عن طريق بورخا إيجيلسياس في الدقائق 15، 52، 62.


وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:


حراسة المرمى: تشيزني
خط الدفاع: كوندي، كوبارسي، إينيجو مارتينيز
خط الوسط: دي يونج، بيدري، فيرمين لوبيز
خط الهجوم: رافينيا، ليفاندوفسكي، فيران توريس.


وبهذه النتيجة، يحتل فريق برشلونة صدارة الدوري الإسباني برصيد 73 نقطة، فيما يأتي فريق سيلتا فيجو في المركز 7 بـ43 نقطة.

برشلونة سيلتا فيجو الدوري الإسباني

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