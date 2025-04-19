ليفاندوفسكي يقود هجوم برشلونة أمام سيلتا فيجو بالدوري الإسباني

أعلن هانز فليك، مدرب برشلونة، عن التشكيل الرسمي لمواجهة سيلتا فيجو فى الرابعة والربع عصر اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 32 من مسابقة الدوري الإسباني على ملعب "مونتجويك".

وشهد تشكيل برشلونة لمواجهة سيلتا فيجو تواجد النجم الشاب لامين يامال على مقاعد بدلاء البلوجرانا في مباراة اليوم.

جاء تشكيل برشلونة لمواجهة سيلتا فيجو كالتالي:

حراسة المرمى: تشيزني

الدفاع: كوندي، كوبارسي، إينيجو مارتينيز

خط الوسط: دي يونج، بيدري، فيرمين لوبيز

الهجوم: رافينيا، ليفاندوفسكي، فيران توريس.

برشلونة يتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 70 نقطة، بفارق 4 نقاط أمام ريال مدريد حامل اللقب، جمعها من 22 انتصارا، و4 تعادلات في حين تلقى 5 هزائم، وتسجيل 84 هدفًا وتلقى 29 هدفًا.

ويتواجد سيلتا فيجو في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 43 نقطة جمعها من 12 انتصارا، و7 تعادلات في حين تلقى 12 هزيمة، وتسجيل فيجو 44 هدفًا وتلقى 45 هدفًا.