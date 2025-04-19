محمد بن زايد يتسلم دعوة من الرئيس العراقي لحضور القمة العربية في بغداد

استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم، فؤاد محمد حسين، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية العراق، في قصر الشاطئ بأبوظبي.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية “وام” فقد سلم وزير الخارجية العراقي خلال اللقاء دعوة رسمية من الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، رئيس العراق، إلى رئيس الدولة، لحضور القمة العربية في بغداد يوم 17 مايو المقبل.

وبحث الشيخ محمد ووزير خارجية العراق خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها، خاصة في الجوانب التنموية التي تعود بالنفع على المصالح المشتركة لشعبي الإمارات والعراق.

كما ناقش الجانبان عدداً من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية، مؤكدين أهمية تعزيز العمل العربي المشترك وترسيخ السلام والاستقرار في المنطقة.

وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عمق العلاقات الإماراتية - العراقية، معرباً عن تمنياته للعراق وشعبه الشقيق بمزيد من الاستقرار والتنمية والازدهار.

وحضر اللقاء الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، والشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار رئيس الدولة، والدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي خليفة شاهين المرر وزير دولة، إلى جانب عدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين وأعضاء الوفد العراقي.