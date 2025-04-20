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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

المدارس : لا إعادة لامتحانات شهر أبريل 2025 للمتغيبين

امتحانات شهر ابريل 2025
امتحانات شهر ابريل 2025
ياسمين بدوي

أعلنت المدارس تحذيرا عاجلا لطلاب المدارس ، مؤكدة أنه  لن يتم إعادة امتحانات شهر ابريل 2025  للطلاب المتغيبين بلا عذر مقبول

وأوضحت المدارس ، أن قرار عدم إعادة  امتحانات شهر ابريل 2025  للطلاب المتغيبين ، يأتي تنفيذا لتعليمات وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف .

معلومات عن امتحانات شهر إبريل 2025 

  • تعقد امتحانات شهر إبريل 2025 لطلاب المدارس خلال الفترة من الثلاثاء 22 ابريل حتى الأربعاء 30 ابريل 2025
  • يحق كل مديرية من مديريات التربية والتعليم ، أن تضع جدول امتحانات شهر إبريل 2025 لطلاب المدارس في أي وقت خلال هذه الأيام الثمانية
  • وزارة التربية والتعليم أصدرت تعليمات عاجلة لجميع المديريات والإدارات التعليمية بمراعاة اعياد المسيحيين اثناء وضع جدول امتحانات شهر إبريل 2025
  • من المقرر أن تشمل امتحانات شهر إبريل 2025 ما تم تدريسه من الأسبوع الخامس حتى الأسبوع الحادي عشر في الترم الثاني 2025
  • تعقد امتحانات شهر إبريل 2025 عن طريق معلم المادة داخل الفصل وتحت اشراف توجيه الصفوف الأولى
  • لن يتم تعطيل الدراسة في المدارس خلال امتحانات شهر إبريل 2025

توجيه عاجل من وزير التربية والتعليم

وكان قد وجه محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعليمات عاجلة لجميع المدارس تنص على ضرورة تصحيح التقييمات فور الانتهاء منها ومنح الطلاب الدرجات المستحقة، حرصًا على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وضمان حصول كل طالب على حقه كاملًا.

وعن برنامج التقييمات الأسبوعية والأداءات الصفية، أوضح محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني  أن هذا النظام يطبق عالميًا.

3 اختبارات في كل فصل دراسي

وكانت قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يتم تقييم طلاب صفوف النقل في المدارس بعقد 3 اختبارات في كل فصل دراسي كما يلي:

  •   الاختبار الأول يستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها في الشهر الأول من بداية الفصل الدراسي وتكون على مستوى المدرسة.
  • الاختبار الثاني يستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها في الشهر الثاني من الفصل الدراسي وتتكون على مستوى المدرسة.
     
  • الاختبار الثالث يكون اختبار نهاية الفصل الدراسي ويستهدف قياس نواتج التعلم في منهج الفصل الدراسي بأكمله.

    وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الطالب في صفوف النقل يكون توزيع درجاته في كل مادة كالتالي: 80% من درجة اختبار نهاية الفصل + 10% من درجة امتحان الشهر + 5% على المواظبة "الانضباط" + و5% على السلوك.
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