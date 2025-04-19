يائير جولان: نتنياهو أصبح عائقًا أمام أمن إسرائيل واستقرارها

هاجم رئيس حزب الديمقراطيين الإسرائيلي، يائير جولان، خطاب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الأخير، واصفًا إياه بأنه "تصريح مسجل مليء بالأكاذيب"، مضيفًا أن نتنياهو لم يعد يشكل حماية لإسرائيل، بل أصبح عائقًا أمام أمنها واستقرارها.

وقال غولان في بيان شديد اللهجة: "نتنياهو لا يحمي إسرائيل، بل هو العائق الأكبر أمام أمنها القومي. وكلما طال بقاؤه في منصبه، ازداد الخطر المحدق بالدولة".

وفي انتقاد مباشر لسياسات الحكومة بشأن أزمة الرهائن، اعتبر غولان أن رئيس الوزراء "أعلن رسميًا، أمام عائلات المختطفين والرأي العام، استمراره في التخلي عن الرهائن والتضحية بهم"، ما يعكس، وفقًا له، انعدام أي خطة حقيقية لإنهاء هذه المأساة.

وتأتي تصريحات غولان في ظل تصاعد الغضب الشعبي داخل إسرائيل، خاصة من قبل عائلات الأسرى الإسرائيليين، الذين يتهمون الحكومة بالتقاعس عن إعادتهم، وسط انسداد سياسي وأمني متواصل.

وقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل تمر بـ"مرحلة حاسمة من المعركة" ضد حركة حماس، مشددًا على أن الجيش الإسرائيلي سيواصل تصعيد الضغط العسكري، وأن الحرب لن تتوقف حتى تحقيق "نصر كامل".

وقال نتنياهو في خطاب: "وجهت الجيش لزيادة الضغط العسكري. نحن في لحظة حاسمة تتطلب طول النفس. إذا لم نقض على قدرات حماس العسكرية، فإن 7 أكتوبر سيعيد نفسه".

وأضاف: "لو كنا قد استجبنا للأصوات الداعية إلى وقف الحرب، لما كنا تمكنا من تغيير وجه الشرق الأوسط، أو شن الحملة ضد أجهزة الاتصالات التابعة لحزب الله".

وشدد نتنياهو على أن "استكمال تدمير حماس على المستويين السلطوي والعسكري هو الضمان الوحيد لعدم تكرار ما حدث في السابع من أكتوبر"، مضيفًا: "مطالب حماس بوقف الحرب وانسحاب إسرائيل تعني القبول بشروط استسلام نرفضها بشكل قاطع. لن نوقف الحرب حتى القضاء على حماس وإعادة الأسرى".

وأشار إلى أن حماس "تسعى إلى الحصول على ضمانات دولية تمنع إسرائيل من العودة للحرب"، وهو ما وصفه بـ"الخط الأحمر".

عائلات الأسرى: لا خطة واضحة

في المقابل، رد مقر عائلات الأسرى الإسرائيليين على خطاب نتنياهو ببيان انتقد غياب خطة واقعية للحكومة. وجاء في البيان: "الكثير من الكلمات والشعارات لم تنجح في تغطية انعدام وجود أي خطة لدى نتنياهو".

وأضاف البيان: "هناك حل واحد فقط، وهو التوصل إلى اتفاق يضمن الإفراج عن كافة الأسرى، حتى لو كان الثمن وقف الحرب".