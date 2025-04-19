تعرف على موعد حفل تامر حسني فى دبي

يستعد الفنان تامر حسني لإحياء أحدث حفلاته الغنائية يوم ٢٣ ابريل الجاري فى دبي ، ومن المقرر ان يقدم باقة من أبرز أغانيه الذى ينتظرها جمهوره.

وعلى صعيد متصل، يستعد تامر حسنى وآدم لإحياء أحدث حفلاتهما المشتركة فى قطر ، يوم ٢٥ أبريل الجاري ومن المقرر ان يقدم الثنائي باقة من اغانيهما المتميزة الذى ينتظرها الجمهور.

وشاركت الشركة المنظمة للحفل بوست ترويجي على موقع انستجرام عن موعد وطريقة حجز التذاكر ، وجاءت بتعليق: “عشاق الموسيقي على موعد استثنائي فى لوسيل .. تامر حسني والفنان المميز ادم يحييان حفلا جماهيريا ينتظر بشغف وسط أجواء حماسية وموسيقى حية .. الجمعة ٢٥ إبريل

أحدث حفلات تامر حسني

وفى وقت لاحق، أحيا الفنان تامر حسني واحدة من أضخم الاحتفالات الطلابية لإحدى الجامعات الخاصة فى مصر بالعاصمة الإدارية وسط أجواء عالمية غير مسبوقة.

حضر تامر حسني بكامل أناقته مرتديا ملابس كاجوال وصعد على خشبة المسرح وسط هتافات وصيحات إعجاب الجمهور الذي شاركه غناء "ميدلي" لأشهر أغانيه وسط المزيد من الأجواء الاستثنائية الساحرة.

أحدث اغاني تامر حسني

وكانت احدث اغاني تامر حسني هى أغنية فعلا مبيتنسيش الذى طرحها مؤخرا بالتعاون مع رامي صبري وحققت نجاحا كبيرا.

وأغنية فعلا مبيتنسيش من كلمات عمرو تيام وألحان شادي حسن.