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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

هشام يكن: فترة التوقف فرصة جيدة أمام بيسيرو

بيسيرو
بيسيرو
حسام الحارتي

أكد هشام يكن، نجم الزمالك السابق، أنه يجب على الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة جوزيه بيسيرو أن يُعيد ترتيب أوراقه من جديد خلال فترة التوقف الحالية.

وقال يكن في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي أحمد علي، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "الزمالك يحتاج إلى تصحيح الأخطاء خلال فترة التوقف وإعادة تأهيل بعض اللاعبين وهذا الأمر هو دور الجهاز الفني والأداء في الفترة الماضية لم يكن في أفضل الأحوال".

وأضاف: "فترة التوقف الحالية فرصة جيدة أمام بيسيرو قبل استئناف بطولة الدوري والفريق سيكون أمامه مباريات صعبة للغاية خاصة أمام المصري وبيراميدز".

وأوضح: "أتمنى أن يقوم بيسيرو بتصحيح الأخطاء الدفاعية في الوقت الحالي، واللعب بثلاثي في خط الدفاع يًصعب الأمور على اللاعبين بسبب عدم التجانس فيما بينهما".

بيسيرو الزمالك هشام يكن أخبار الزمالك موقع صدي البلد صدي البلد رياضة

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