جنازته كانت مليانة ألم وحزن.. لميس الحديدي تنعى الراحل سليمان عيد بكلمات مؤثرة

نعت الإعلامية لميس الحديدي الفنان الراحل سليمان عيد، الذي توفي عن عمر ناهز 63 عامًا، ووصفت رحيله بالمفاجئ والصادم، خاصةً أنه كان وسط أصدقائه قبل وفاته بساعات قليلة.

وقالت الحديدي، خلال تقديمها برنامج "كلمة أخيرة" على شاشة ON: “الفنان سليمان عيد أيقونة من أيقونات البهجة المصرية. الوفاة كانت مفاجئة، وكان لسه مع أصدقائه، وتوفي في اليوم التالي”.

وأضافت بتأثر: “هذه هي الحياة... جنازته كانت صعبة جدًا، وكانت مليانة ألم وحزن”.

كما أشارت إلى أن الموت المفاجئ يُعد مرعبًا، خاصةً إذا كان من شخص قريب، قائلة: “الموت المفاجئ ده مرعب، خصوصًا لما يكون من صديق أو حد قريب.. كل الفنانين اتأثروا”.

واختتمت حديثها بتسليط الضوء على شخصية سليمان عيد المحبوبة في الوسط الفني: “الوجه الضاحك.. يمكن مكنش بيظهر كتير في المسلسلات، لكنه كان صديق الكل وحبيبهم”.